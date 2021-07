Dyrebeskyttelsen raser etter hendelse i Oslo: – Det er grusomt

Tidligere denne måneden skrev TV 2 om hvordan man skal behandle hunder i sommervarmen.

Lørdag ettermiddag informerte Sør-Øst politidistrikt på Twitter om at de hadde hentet ut en hund som var etterlatt i en glovarm bil i Bogstadveien i Oslo.

– Vi har hentet ut en hund som sto og bjeffet fortvilet i en varm bil. Forsøk på å ringe bileier førte ikke fram. Patruljen fikk presset ned et vindu som var litt åpent og slapp hunden ut. Ansvarlig bileier kom til stedet. Saken blir anmeldt, stod det i Twitter-meldingen.

Raser på Twitter

Hendelsen har fått kommentarfeltet på Twitter til å koke, og flere påpeker at man ikke bør skaffe seg hund om man ikke klarer å passe på den.

Operasjonsleder i Sør- Øst politidistrikt, Guro Sandnes, mener hendelsen fremsto dramatisk for patruljen som var på stedet.

– Fra vi mottok meldingen på vår sentral og til eier av bilen kommer, er hunden over 20 minutter i bilen uten tilsyn. Vi forsøkte både å ringe, og å oppsøke bopel til eier av bilen uten hell.

Hun informerer om at det har skapt store reaksjoner innad i politiet også.

– Vi som er her synes også det er forferdelig, og valgte derfor å legge ut en generell oppfordring på Twitter om at folk ikke bør etterlate dyrene sine i denne varmen, sier hun til TV 2.

Vi minner om at ingen dyr skal hensettes i bil i denne varmen. Det kan skje uforutsette ting som kan forsinke en samvittighetsfull eier/ passer, og det blir livstruende varmt for dyret på kort tid, på dager som dette. Takk til de som ringte oss! Hunden har det bra nå. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 17, 2021

– Flere hunder dør

Varme dager fører ofte med seg utflukter, og mange hundeeiere velger da å ta med seg hunden. Dette mener Dyrebeskyttelsens daglige leder, Åshild Roaldset, at folk bør revurdere.

– Man må passe godt på hunder og andre dyr i varmen, og ta en vurdering på om det er best for dyret å være med eller om det er best at det blir hjemme.

Hun reagerer sterkt på hunden som lørdag ettermiddag ble etterlatt i bilen i Bogstadveien i Oslo.

– Det er grusomt at sånt skjer, og det er jo et brudd på dyrevernsloven dersom dyret tar skade av det.

Politiet opplyser at det heldigvis gikk fint med hunden som ble hentet ut, men ifølge Roaldset kunne hunden blitt en del av en dyster statistikk.

– Flere hunder dør av heteslag hvert år. Det er ofte dødelig med heteslag for dyr dersom de når en viss temperatur. Høy temperatur gir permanente organskader, noe som selv ikke intensiv behandling kan fikse.

Noen mer utsatt enn andre

Roaldset forklarer videre at det er er noen raser som er mer utsatt for heteslag enn andre, og oppfordrer folk til å lære seg kjennetegnene for heteslag.

Raser med høyest risiko for heteslag 1. Chow Chow 2. Engelsk bulldog 3. Fransk bulldog 4. Fransk Mastiff 5. Greyhound 6. Cavalier King Charles Spaniel 7. Mops 8. English springer spaniel 9. Golden retriever Kilde: Dyrebeskyttelsen Norge

– Pass spesielt godt på dyr med kort snute med mye pels og de uten pels, sier hun.

På så varme dager som det har vært i det siste, må man passe spesielt godt på dyrene sine. Roaldset har en tydelig oppfordring til hundeeiere:

– Lær deg kjennetegnene for heteslag. Det kan for eksempel være tilbaketrukne munnviker, rødt tannkjøtt, pesing og at tungen er rullet opp og bakover. Mange tenker at hunden da smiler, men den er i ferd med å få et heteslag, sier hun til TV 2.

KJENNETEGN: Dyrebeskyttelsen har gått ut med en oversikt over kjennetegn på heteslag hos hunder. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

Anmeldt for brudd på dyrevelferdsloven

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt oppfordrer alle som har en mistanke om at dyr lider i varme biler om å ta grep.

– Kommer du over en slik situasjon, bør du bruke stemmen din til å rope ut og høre om bileier er der. Ofte er bileier i nærheten.

Sandnes forklarer videre at dersom det ikke resulterer i kontakt med bileier, bør du kontakte politiet.

– Dersom man ser at dyret lider og at klokken går, må man handle og ta seg inn i bilen. Dersom du må agere på egen hånd bør du dokumentere og filme hendelsen. Ring helst politiet før du handler, sier hun.

Bileier er nå anmeldt for brudd på dyrevelferdsloven.