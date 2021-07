Norsk filmteam kalt tilbake til Cannes – kan være for å motta pris i kveld

Filmregissør Joachim Trier, skuespiller Renate Reinsve og flere i temaet bak den norske filmen Verdens verste menneske er kalt tilbake til filmfestivalen i Cannes. Det er vanligvis et tegn på at det blir en pris til filmen under Gullpalme-utdelingen i kveld.

Triers siste film, som hadde verdenspremiere under filmfestivalen i Cannes 8.juli, har fått svært gode kritikker. Etter premieren fikk filmteamet stående applaus i over åtte minutter.

– Jeg må innrømme at jeg ble veldig emosjonell. Jeg ble skikkelig takknemlig, sa Trier til TV 2 i Cannes etter premieren. Han sa det føltes som en stor klem fra salen.

Renate Reinsve begeistrer både filmkritikere og publikum i Cannes for sin rolle som «Julie». Foto: Santiago Vergara/TV 2

Hylles for hovedrolle

Filmen konkurrerer i hovedkonkurransen under festivalen, og i kveld skal en av verdens gjeveste filmpriser deles. Flere franske medier har trukket fram filmen som en aktuell prisvinner.

I ettermiddag spekulerer BFMTV, Frankrikes største nyhetskanal, at Renate Reinsve kan være aktuell til å få prisen som beste kvinnelige skuespiller i rollen som Julie. Rollefiguren er en kvinne på nærmere 30 år, som ikke klarer å bestemme seg hvordan og med hvem hun skal leve livet sitt.

Flere anmeldere har trukket fram at filmen beskriver livet til såkalte «millennials», generasjonen som ble født på 80 og 90-tallet fram til starten av 2000-tallet.

Tøff konkurranse

Flere kilder sier til TV 2 nå i kveld at filmen kan være aktuell for flere priser. Den amerikanske regissøren Spike Lee leder Gullpalme-juryen og det har vært forventet at filmen som vinner Gullpalmen vil ha et mer politisk innhold enn Verdens verste menneske.

Renate Reinsve kan vinne pris for sin første hovedrolle. Foto: SF Studios

Fra klokka klokka 18.10 skal det norske filmteamet gå på den røde løperen og opp trappene til festivalpalasset. KLokka 19.30 starter den TV-sendte seremonien og det skal være pressekonferanse klokka 20.10, etter det TV 2 får opplyst.