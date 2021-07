Eier anmeldt etter at hund ble hentet ut av varm bil

Politiet måtte lørdag ettermiddag hente en hund ut av en varm bil i Bogstadveien i Oslo.

Hunden bjeffet fortvilet i en varm bil, noe som gjorde at patruljen presset ned et vindu som var litt åpent og hentet ut hunden.

De hadde først forsøkt å få kontakt med eier på telefon uten hell, og skal også ha oppsøkt eieren bopel.

– Det skal ha gått over 20 minutter mellom da vi fikk første melding om hendelsen, og til eier kom tilbake til bilen, sier operasjonsleder Guro Sandnes til TV 2.

Hun sier at biler blir svært fort varme i denne heten, og at det var tydelige tegn på at hunden ikke hadde det bra.

– Når det går så lang tid og det er tydelig at hunden ikke har det bra, måtte politiet agere. Denne gangen gikk det fint å åpne vinduet med å presse det ned, men vi er også forberedt på å agere med mer makt dersom det trengs, sier hun.

Sandnes forklarer at det er opprettet en sak på forholdet som brudd på dyrevernsloven, og politiet påpeker på Twitter at hunder ikke skal settes igjen i biler i denne varmen.