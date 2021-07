Norsk jubel i Cannes – vant skuespillerpris på første forsøk

Norske Renate Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller under den prestisjetunge filmfestivalen i Cannes.

Det ble klart under Gullpalmeutdelingen lørdag kveld, hvor flere av verdens mest kjente skuespillere og regissører var til stede.

Renate Reinsve vinner prisen for sin rolle som Julie i «Verdens verste menneske», regissert av den norske suksessregissøren Joachim Trier. Det er første gang en norsk spillefilm vinner pris i det mest prestisjetunge programmet Cannes.

Takket bestemor

Det var en tydelig preget Reinsve som mottok prisen, og 33-åringen tok til tårene oppe på scenen.

– Tusen takk, tusen takk til juryen, jeg beundrer dere så mye. Denne prisen tilhører så mange, filmen ble laget i fellesskap, sa Reinsve med henvisning til regissør Trier og de andre bak filmen.

Renate Reinsve takket regissør Joachim Trier. Her er duoen etter utdelingen. Foto: John Macdougall/AFP

– Det er gøy og enkelt å lage film med dere. Tusen takk! sa Reinsve, før hun hilste på norsk til sin bestemor.

Regissør Joachim Trier, som selv kjempet om den gjeve Gullpalmen, var strålende fornøyd med Reinsves seier.

– Jeg er ekstremt stolt og glad for at Renate har fått en så velfortjent pris, men det overrasker meg ikke. Hun har tatt Cannes med storm! Det var dette jeg hadde håpet på. Jeg har ventet på å skrive en rolle til henne i så mange år og visste hun hadde det i seg. Renate en fantastisk dyktig skuespiller!, sier Trier til TV 2.

Stående applaus

Filmens franske tittel er Julie (en 12 chapitres). Filmen har fått strålende tilbakemeldinger under festivalen, og ble hyllet med åtte minutters stående applaus etter premieren.

Renate Reinsve imponerer i rollen som Julie i «Verdens verste menneske». Foto: SF Studios

Skuespiller Reinsve har blitt årets snakkis i Cannes, og flere har stemplet 33-åringen som et stjerneskudd. Reinsve har lang erfaring fra teaterscenen, og har også vært med i TV 2-serien «Best før».

Men den prisvinnende rollen som Julie er faktisk hennes første hovedrolle på film. Etter den strålende debuten kan man trygt slå fast at det ikke blir hennes siste, og 33-åringen er blitt superstjerne over natta.

– Renate Reinsve spiller sin første hovedrolle og jeg tror hennes prestasjon har mye å si for hvorfor filmen ble valgt ut, sa regissør Trier da det ble kjent at «Verdens verste menneske» skulle vises i Cannes.



Internasjonal oppsikt

Reinsve har tatt Cannes-festivalen med storm, og internasjonale medier sammenlikner henne med Natalie Portman. Skuespilleren utelukker ikke at filmen kan fungere som et springbrett, og avslører at hun har fått tilbud fra utlandet.

– Jeg aner ikke. Kanskje det er noe jeg kan passe til, noen roller i utlandet kanskje. Jeg har fått henvendelser og hatt samtaler som er spennende.

The Guardian er blant de internasjonale mediene som hyller både filmen og skuespillerens opptreden:

– Reinsves opptreden er bare så bra. En stjerne er født, skriver avisas filmanmelder, som gir «Verdens verste menneske» fem av fem mulige stjerner.

Niende gang i historien

Filmen er den tredje og siste i regissør Joachim Triers Oslo-trilogi, som fra før av inneholder «Reprise» (2006) og «Oslo, 31. august» (2011).

Filmen handler om Julie, som til tross for at hun er en kul, morsom og smart kvinne, vingler seg gjennom livet og har vanskelig for å bestemme seg for hvordan og med hvem hun vil leve. Skuespilleren mener hun har mye til felles med Julie.

– Ja, det synes jeg. Det er innslag av selvforakt. Og at man føler at man gjør dårlige valg, velger feil og ikke klarer å henge med i tiden, har Reinsve tidligere fortalt TV 2.

«Verdens verste menneske» ble vist under hovedprogrammet til årets Cannes-festival, hvor den var nominert til selveste Gullpalmen. Dette er bare niende gang i Gullpalmens historie at en norsk film er nominert.

Det var til slutt den franske filmen «Titane» stakk av med Gullpalmen, noe som ble avslørt av en kjempetabbe.

Nordmenn som ønsker å se Reinsve briljere i rollen som Julie må smøre seg med tålmodighet. «Verdens verste menneske» har premiere på norske kinoer 15. oktober.