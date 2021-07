Sandviken inntok tabelltoppen - brøt RBKs utrolige rekke uten tap

Etter 31 strake seriekamper uten tap sa det stopp for Rosenborg. Nå leder Sandviken Toppserien.

Rosenborg 0-2 Sandviken

Se headingen og drømmetreffet som sikret Sandviken-seier øverst!

På Koteng Arena var det klart for toppoppgjør da Rosenborg tok imot Sandviken lørdag. Hjemmelaget ledet Toppserien før kampen, men kunne miste tabelltoppen til bergenslaget, skulle gjestene ta med seg tre poeng fra Trondheim.

Det klarte de rødkledde fra Bergen. Innbytter Maria Brochmann headet inn kampens første mål midtveis i andreomgangen før Ingrid Marie Spord klinket ballen i krysset med fem minutter igjen. Med 2-0-seier tar Sandviken sommerferie som ledere av Toppserien.

– Vi kommer hit og spiller en bortekamp til punkt og prikke som vi hadde planlagt, sier Sandviken-trener Alexander Straus til TV 2.

– Det er så deilig! Det er så god følelse. Det kan ikke beskriver egentlig. Det er sånne kamper vi jobber for og liker å spille. Når vi kommer opp her på Koteng Arena og tar tre poeng... Det er en deilig følelse, det, sier målscorer Spord.

Tapet var Rosenborgs første for sesongen. De hvite og svarte hadde vunnet alle de åtte første kampene i Toppserien i 2021.

– Nå står jeg her og vi har tapt, så det føles jo veldig kjipt. Sånn spillmessig er jeg greit fornøyd, men i enkeltsituasjoner kunne vi ha gjort det bedre. Det er veldig kjedelig å stå her og ha tapt, sier Rosenborg-forsvarer Kristine Leine.

Heading i tverrligger

Fem minutter ut i kampen fikk vertene en stor sjanse. Sarah Dyrehauge headet i tverrliggeren og var kun centimetere unna å gi Rosenborg en tidlig ledelse.

Utover i andreomgangen tok gjestene fra Bergen mer og mer over kampen. Et frispark fra Sandvikens Marit Lund ble bokset til corner like før pause og nærmere kom vi ikke scoring. 0-0 til pause.

Drømmetreff

Gjestene fra Vestlandet fortsatte kjøret etter pause. Etter 66 minutter skulle det betale seg for Alexander Strauss' lag.

Sandviken-spiss Maria Brochmann sto klar til å komme inn før et hjørnespark drøyt midtveis i den andreomgangen. Corneren ble imidlertid tatt før hun hadde kommet inn på banen og gjestene fikk ta corneren på nytt. Det skulle vise å bli avgjørende. Inn kom Brochmann og scoret med hennes første berøring med et solid hodestøt.

– «Coaching i verdensklasse» har jeg hørt noen si før. Det var jo genialt det, sett i etterkant. Det er jo kjempeflaks, men ikke flaks at Maria scorer på det, hun har jo en ekstrem spisskompetanse akkurat i de situasjonene, sier Straus og legger til:

– Vi var veldig på for å få tatt det bytte før neste situasjon og det er jo grunnen til at det blir tatt en gang til.

Leine så situasjonen på denne måten:

– Jeg velger å holde meg stille. Det var vel en corner som aldri skulle vært gitt og et kast som ikke skulle vært og vi slipper inn to mål i dag, så sånt skal man ikke tenke på. Men så klart, sånt er irriterende. Ingenting å gjøre med det nå, sier Rosenborg-spilleren.

Med fem minutter fjernet Ingrid Marie Spord all tvil om hvor poengene skulle ende opp. Midtbanespilleren hamret inn 2-0 fra kanten av sekstenmeteren.

– Jeg får helt frysninger. Når jeg så den gikk inn og vi fikk den «team-følelsen», alle bare hopper på hverandre og ja... Det er så sinnsykt god følelse. Det er gode minner og opplevelser vi er ute etter, avslutter Spord.