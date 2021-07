Problemer med Samordna opptak – ber folk smøre seg med tålmodighet

Samordna opptak publiserte en driftsmelding på sine nettsider lørdag ettermiddag:

– Noen brukere kan oppleve treghet når de logger inn på søknaden for tiden. Vi jobber med saken, heter det i meldingen.

Årsaken til problemene er stor pågang på siden, forteller pressekontakt Åshild Berg-Tesdal i UNIT, direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utanning og forskning til TV 2.

– Det er mange søkere som prøver å logge inn for å få se om de har fått svar på søknaden samtidig, sier Berg-Tesdal.

Det var VG som omtalte saken først.

Hun forteller at flesteparten av brukerne som nå forsøker å logge inn, faktisk ikke har fått svar på søknaden. Hun ber

– Vi har begynt å laste over svar på noen av søknadene, men mange har ikke fått svar. Alle vil få SMS og e-post fra Samordna opptak når søknaden er klar, sier Berg-Tesdal.

Hun har en klar oppfordring til utålmodige søkere:

– Vår oppfordring er rett og slett at folk må smøre seg med tålmodighet. Grunnen til at det henger er at mange prøver samtidig. Alle vil få svar på søknaden senest 20. juli, sier Berg-Tesdal.