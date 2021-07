Stake Laengen hylles etter Pogacars triumf: – Alle lag ville elsket å ha ham

Nå går det mot kontraktsforlengelse for UAE Team Emirates' Vegard Stake Laengen (32).

– Å være på vinnerlaget gjør det verdt å være hjelperytter, sier Vegard Stake Laengen til TV 2.

For andre år på rad har den norske UAE Team Emirates-rytteren hjulpet Tadej Pogacar til sammenlagttriumf i Tour de France. Pogacar trenger bare å komme seg i mål på søndagens sjarmøretappe i Paris.

KJEMPEFRONØYD: Vegard Stake Laengen. Foto: Øyvind Brattegard, TV 2

– Vegard er supererfaren. Han er en stor maskin som tar mye vind. Han er en veldig viktig rytter i likhet med de andre på laget. Han gjør en enorm jobb, sier Pogacar til TV 2.

Sportsdirektør Allan Peiper hyller 32-åringen som har fått mye TV-tid i front av hovedfeltet under årets Tour de France.

– Vegard Stake Laengen er en rytter du kan stole på i tykt og tynt. Ringer du ham, er han klar. Det har skjedd to år på rad. I fjor ba jeg ham trene med tanke på Tour de France fordi vi kanskje kunne trenge ham. Ting kan skje. Han er klar, og han viser sin verdi. Han er en veldig lojal rytter, og jeg tror alle lag ville elsket å ha ham. Kvalitetene hans kommer enda bedre frem med en så klar leder som Tadej Pogacar. Da får han virkelig vist sine styrker, sier Peiper til TV 2.

– Stort å være på vinnerlaget

Stake Laengen sitter med en god følelse når kun sjarmøretappen gjenstår.

– Den siste uken har egentlig vært veldig bra. Det var en liten «down» halvveis i løpet, men det skyldtes litt mageproblemer. Jeg klarte å komme meg igjen, og den siste uken føltes formen veldig bra. Jeg har gjort en veldig god jobb for laget og fått gode tilbakemeldinger, så totalt sett er jeg kjempefornøyd med årets Tour, sier Vegard Stake Laengen.

I fjor ble Stake Laengen og Alexander Kristoff en del av et eksklusivt selskap, for det var kun Atle Kvålsvoll, Kurt Asle Arvesen og Edvald Boasson-Hagen som tidligere hadde vært på lag med sammenlagtvinneren i Touren.

– Det er stort å være en del av et vinnerlag. Det gir mer motivasjon når du legger ned jobb i front av feltet enn når det kjempes om en tiendeplass. Det er en god følelse hver dag når jobben er gjort og man er klar for neste dag. Som hjelperytter drømmer du om at kapteinen leverer varene og vinner. Det er utrolig gøy, sier Stake Laengen.

I forhandlinger om ny kontrakt

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen berømmer Stake Laengens innsats.

– Han har gjort det fantastisk. Stake har vært den rytteren som kanskje har vært mest i front for UAE Team Emirates, så han er bunnsolid. Han er også i godt humør hver gang man snakker med ham, og han virker ikke utslitt, selv om han har tauet og tauet. Han tenker ikke på seg selv, men laget. Han er imponerende, sier Lauritzen.

– Det er fascinerende at Pogacar bare har tatt med seg to ryttere fra laget i fjor. Én av dem er Stake. Det betyr at han har en høy stjerne i laget og hos Pogacar. Hvis han ikke hadde hatt det, ville han ikke blitt tatt med, sier han.

SUVEREN KAPTEIN: Tadej Pogacar i UAE Team Emirates. Foto: Tim Van Wichelen / AFP

Stake Laengen forteller at det har vært forhandlinger om en forlengelse av kontrakten med UAE Team Emirates, som han har syklet for siden han kom fra IAM Cycling i 2017. Han har fortsatt ett år igjen av kontrakten med laget.

– Jeg trives i laget og har lyst til å fortsette der, sier Stake Laengen.

Pogacar er hele 5.20 foran Jumbo-Vismas Jonas Vingegaard i sammendraget.