– Folk har ventet i flere dager på hjelp

ERFTSTADT-BLESSEM (TV 2): På en vei i Erftstadt-Blessem i Tyskland ligger det biler på 12 meters dyp etter at veien gjennom området ble tatt av flommen. Brannvesenet jobber på spreng for å hente opp bilene i søket etter savnede.

Redningsarbeidet etter ekstremværet i Tyskland er fortsatt kaotisk. Brannkonstabel Elmar Mettke frykter at de vil finne omkomne i biler som ligger under vann.

– For øyeblikket prøver vi å redde vrakede biler under denne broen og på veien mellom Blessem og Lippla. Veien ligger i en dal, så bilene ligger under 12 meter vann. Hvis vannet trekker seg tilbake, håper vi å hente ut noen biler. Vi håper personene som var i bilene kom seg ut, og at vi ikke finner mennesker i bilene, sier Mettke til TV 2.

REDNINGSMANN: Elmar Mettke har vært frivillig brannkonstabel i 35 år. Han beskriver situasjonen som kaotisk. Foto: Selma Joner / TV 2

Mettke, som har vært frivillig som brannmann i 35 år, beskriver situasjonen som et kaos. Foreløpig har ikke redningsmannskapet funnet noen døde, men brannkonstabelen er ikke sikker på at alle personene som var inne i bilene har klart å komme seg i sikkerhet.

– Jeg håper de klarte det. Jeg ber for at de gjorde det, men jeg kan ikke garantere det.

– Tror du dødstallene vil stige etter hvert som arbeidet pågår?

– Jeg vet ikke, men det kan hende, sier Mettke.

Det at det ikke bare er ett sted som er rammet, men hele landsbyen, gjør arbeidet enda mer kaotisk og vanskelig.

– Elven gikk over sine bredder og skyllet bort bygninger, deler av byen flytter seg mot et stort sandkrater, bygninger kollapser, gassrør ble revet av og gass lekker ut i området. Det er veldig vanskelig å få et overblikk over hele situasjonen, sier Mettke.

Distriktet har fått hjelp fra brannvesenet andre steder i landet, men det er fortsatt vanskelig å hjelpe alle på en gang.

– Tror du at dere har kontroll over situasjonen?

– Jeg tør ikke svare på det. Jeg tror vi får tilbake kontrollen, men det skjer sakte, og det er veldig vanskelig. Det er fortsatt mennesker med kjellerne fylt med vann som sier at de ringte brannvesenet for timer og dager siden, men vi får ikke hjulpet dem, fordi vi må prioritere, sier brannmannen.

Vannet synker – dødstallene stiger

Dødstallet etter den katastrofale flommen passerte 160 søndag, og redningsarbeiderne jobber på spreng med å både rydde områdene og begrense skadeomfanget.

I Tyskland er minst 141 mennesker bekreftet omkommet, mens dødstallet i Belgia steg til 27.

Etter to dager med historiske nedbørsmengder, er vannivået nå på vei nedover i mange av de verst rammede områdene. Myndighetene frykter nå å finne flere døde i biler som har blitt skylt vekk av strømmene.

– Dessverre må vi ta innover oss at tallet vil stige igjen i dagene og timene som kommer, sier belgiske myndigheter lørdag.

Demninger på bristepunktet

De enorme vannmengdene gjør at flere demninger og diker er på bristepunktet. Delstatsregjeringen i Köln advarer lørdag om at det fortsatt er fare for at Steinbach-demningen skal briste på grunn av vannmassene.

– Det er fortsatt akutt flomfare under demningen. Store deler av demningen har gått i stykker. Samtidig er det et enormt press på demningen på grunn av den høye vannstanden, skriver myndighetene på Twitter.

Demningen omtales som «ekstremt ustabil». Pumpene går for fullt, og ifølge ekspertene vil man først nå målet om to tredelers tømming søndag ettermiddag klokken 15.700 mennesker er også evakuert fra den tyske byen Wassenberg, som ligger på grensen til Nederland, etter at et dike bristet sent fredag.

I flere nederlandske byer har både hjelpearbeidere og frivillige arbeidet gjennom natten med å sikre de mange dikene.

Tre katastrofer

Nederlands statsminister Mark Rutte sier at landet nå står overfor tre katastrofer.

– Først var det korona, nå er det disse flommene, og snart vil folk måtte gjobbe med gjenoppbygning og redningsarbeid, sier Rutte, ifølge Associated Press

– Det er katastrofe etter katastrofe etter katastrofe, sier Rutte, som har erklært krisesituasjon i landet.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel skal søndag besøke den hardt rammede regionen Rheinland-Pfalz. Merkel måtte lenge følge katastrofen fra avstand, da hun var på statsbesøk i Washington, D.C. da tragedien inntraff. Forbundskansleren uttrykte sjokk og vantro over ødeleggelsene, og ga uttrykk for at Tyskland, sammen med resten av verden, måtte gjøre mer i kampen mot klimaendringer.