Tysklands OL-lag forlot banen etter rasisme

– Ikke et alternativ for oss å fortsette, sier treneren.

En oppkjøringskamp før OL ble avsluttet tidligere enn planlagt da Tyskland forlot banen etter at en spiller ble utsatt for rasisme.

Det melder det tyske fotballforbundet på Twitter.

Det skal ha vært Hertha Berlin-spilleren Jordan Torunarigha som ble utsatt for rasisme i forbindelse med oppkjøringskampen mot Honduras lørdag formiddag.

Ifølge Bild skal det ha vært en motspiller som stod for den rasistiske ytringen.

– Hvis en av våre spillere blir utsatt for rasistiske fornærmelser, er det ikke et alternativ for oss å fortsette og spille, sier Stefan Kuntz, som leder det tyske OL-laget, til det tyske fotballforbundets nettsider.

OL-oppkjøringskampen ble spilt i Wakayama i Japan. Stillingen var 1-1 da Tyskland forlot banen med fem minutter igjen å spille.

Torunarigha er lagkamerat med Rune Almenning Jarstein i Hertha Berlin.

