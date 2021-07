Lokale myndigheter: Akutt risiko for at Steinbach-demningen skal briste

Delstatsregjeringen i Köln advarer lørdag om at det fortsatt er fare for at Steinbach-demningen skal briste på grunn av vannmassene.

– Det er fortsatt akutt flomfare under demningen. Store deler av demningen har gått i stykker. Samtidig er det et enormt press på demningen på grunn av den høye vannstanden, skriver myndighetene på Twitter.

Demningen omtales som «ekstremt ustabil». Pumpene går for fullt, og ifølge ekspertene vil man først nå målet om to tredelers tømming søndag ettermiddag klokken 15.

Inntil da er det en akutt risiko for at demningen bryter sammen, skriver delstatsregjeringen på Twitter.

Flere tusen beboere i landsbyer nedenfor demningen er allerede evakuert, og nå planlegges det ytterligere evakueringer.

Der Damm ist dadurch äußerst instabil & droht zu brechen. Inzwischen konnte der Grundablass freigelegt werden. Zusätzlich unterstützt man mit maximaler Pumpenkapazität das Abpumpen des Wassers. Aktuell können insgesamt ca. 5,9 m³/s aus der Talsperre abgegeben werden. (2/4) — BezirksregierungKöln (@BezRegKoeln) July 17, 2021

Saken oppdateres.