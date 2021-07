Videoen av Cavendish har tatt av – nå legger han seg flat

TV 2 fanget en rasende Mark Cavendish på film før start på 19. etappe. Det siste døgnet har videoen av den energiske briten gått viralt.

Cavendish var tilsynelatende så misfornøyd med sykkelen at han skrek av sinne mot en av lagets mekanikere. Deretter stormet han inn i lagbussen.

Nå har Cavendish tatt til Instagram for å legge seg flat for oppførselen.

– Jeg burde ikke reagert på den måten jeg gjorde og ikke så offentlig. Jeg har ekstremt nært vennskap til mekanikerne i over et tiår, og de har arbeidet utrettelig for å tilrettelegge for sikkerhet og suksess, skriver Cavendish.

– Selv om de vet hvor kort lunte jeg kan ha når jeg er stresset, er det ingen som fortjener å få en stemme hevet til dem, spesielt ikke de du bryr deg om, sier han.

Etter å ha gått inn i lagbussen, jobbet mekanikerne på spreng. Da Mark Cavendish kom ut for å prøve sykkelen igjen, ble den godkjent.

Cavendish, som har delt et bilde sammen med to mekanikere, forteller at de har skværet opp.

– En av de største suksessfaktorene til Deceuninck-Quick Step er at vi er en familie. Vi elsker og bryr oss om hverandre. Samtaler bør holdes innad i den familien. Vi har nå snakket om hva som skjedde, og vi i ulveflokken vil gjøre vårt beste for å få en vellykket avslutning på Tour de France, skriver han.

Slik forklarer han årsaken til raseriutbruddet:

– På en etappe i Tour de France er vi ryttere i en farlig situasjon, og jeg ønsket at sykkelen skulle være perfekt for min egen sikkerhet. Det var problemer med sykkelen på morgenen.

Mange forventet at 19. etappe skulle bli for spurterne, men vinneren kom fra bruddet. Matej Mohoric gikk fra et stort brudd med 25 kilometer igjen og holdt helt inn til mål. På søndagens avsluttende kommer trolig en massespurt.

Cavendish står med utrolige fire seirer så langt i årets Tour de France. Han har dermed utlignet Eddy Merckx' rekord på 34 etappeseirer totalt. På Champs-Élysées er Cavendish storfavoritt og kan ta rekorden alene.



36-åringen har også den grønne poengtrøyen.

Først skal sammenlagtplasseringene avgjøres på lørdagens tempoetappe.