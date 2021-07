Tempotriumf for Van Aert – Pogacar sementerte Tour de France-seieren

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) knuste konkurrentene på lørdagens flate tempoetappe i Tour de France. Belgieren tok dermed årets andre etappeseier.

– Å vinne en tempoetappe i Tour de France var et av de største målene i min karriere. Jeg har vært veldig fokusert på denne etappen de siste dagene, så jeg er glad jeg fikk det til, sier Van Aert.

Nærmest etappeseieren var Kasper Asgreen (Deceuninck–Quick-Step), som var 21 sekunder bak van Aert. Van Aerts danske lagkamerat Jonas Vingegaard ble nummer tre med 32 sekunder opp og sikret seg andreplass sammenlagt.

Det ble ingen ny temposeier for Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), men sloveneren hadde sammenlagtseieren under full kontroll. Det er andre år på rad at Vegard Stake Laengens lagkamerat vinner den gule trøyen i Touren - dersom han kommer seg trygt i mål på søndagens etappe.

På tempoetappen ble Pogacar nummer ni, 57 sekunder bak Wout Van Aert.

Pogacar er hele 5.20 foran Vingegaard i sammendraget. Dansken tok inn 25 sekunder på 22-åringen fra Slovenia på lørdagens etappe.

– Jeg hadde ikke forventet å bli nummer tre på den siste tempoetappen. Jeg har gode bein, men jeg vet faktisk ikke hvordan jeg fikk det til. Jeg var veldig bestemt på ikke å miste andreplassen, sier Vingegaard til dansk TV 2.

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) blir nummer tre i sammendraget. Før siste etappe er han 7.03 bak Pogacar.

Søndagens ferd inn i Paris med ventet massespurt på Champs-Élysées er regnet som en transportetappe for sammenlagtkandidatene.

Det ble ingen endringer i topplasseringene i sammenlagtkonkurransen.

Europatempomester Stefan Küng (Groupama-FDJ) var blant mange regnet som den største favoritten på etappen, men kom på fjerdeplass.

– Jeg gikk hardt ut fra start på de første kilometerne. Jeg var så motivert og giret. Jeg følte meg veldig bra, og jeg ville ha seieren, for jeg har vært nær to ganger nå. Jeg ville litt for mye. Det var ikke min beste prestasjon, og jeg skulle ønske jeg kunne gjøre alt om igjen, sier Küng til TV 2.