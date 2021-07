90 flomofre i Ahrweiler-distriktet i Tyskland

Til sammen 153 har mistet livet i flompregede Tyskland og Belgia. Politiet frykter at dødstallet vil stige ytterligere.

153 mennesker er bekreftet død, og mange personer er fremdeles savnet to dager etter at ekstremt regn førte til flom.

Dødstallet etter flommen i Ahrweiler-distriktet i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland har steget til 90. Fredag var 63 dødsfall bekreftet.

I delstaten Nordrhein-Westfalen er det bekreftet 43 omkomne, og minst 20 personer mistet livet i Belgia.

Politiet i Tyskland sier lørdag morgen at de frykter at dødstallet vil stige ytterligere. Samtidig har politiet fått melding om 618 skadde i distriktet.

Brist i demning – 700 evakuert

I Ahrweiler-distriktet var om lag 1300 mennesker ikke gjort rede for torsdag, men det skyldes til dels at mobilnettet er nede og at det dermed er vanskelig å få kontakt med folk.

En dam langs elven Rur vest i delstaten Nordrhein-Westfalen har brutt sammen på grunn av flomvannet.

Rur-dammen fylt til randen fredag 16. juli. Foto: Leon Kuegeler / Reuters

Demningen brast fredag kveld og utløste evakueringen av om lag 700 personer fra deler av byen Wassenberg, melder CNN.

– Vi ser ingen ende på det, sa en talsperson fra politiet i den tyske byen Koblenz til nyhetselskapet.

De håper på at tallet på savnede vil synke når redningsarbeidet fortsetter og telefonlinjene blir reparert.

– Noen steder er signalet fremdeles nede. Vi håper at folk heller tar kontakt med familiemedlem, kollegaer eller venner for å gi dem beskjed om at de har det bra, sa talspersonen i politiet.

Byen ligger langs elven Rur nær grensen til Nederland.

Myndigheten frykter at flere dammer kan briste og følger situasjonen ved reservoarene i regionen nøye. Flere sluser er åpnet for å lette trykket på demningene.

Uoversiktlig

De voldsomme vannmassene har ført til enorme ødeleggelser, og situasjonen er uoversiktlig mange steder.

En mann i byen Angleur i Belgia ror en båt gjennom gatene. Foto: Valentin Bianchi / AP

Deler av Frankrike, Luxembourg og Nederland også hardt rammet av det voldsomme regnet som har forårsaket ekstreme oversvømmelser i historiske byer og landskaper i Vest-Europa de siste dagene.

I Tyskland og Belgia er flere hundre savnet. Redningsarbeidere, inkludert brannfolk, politibetjenter og soldater, jobber på spreng.