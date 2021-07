Tidligere etterretningsagent skal ha beordret drapet på Haitis president

Agenten ga to colombianske soldater først ordre om å arrestere presidenten, men dette endret seg få dager før attentatet.

Det sier colombiansk politi fredag, ifølge New York Times. De utpeker den tidligere haitiske etterretningsagenten som mannen som beordret drapet på president Jovenel Moïse tidlgiere denne måneden.

Ifølge politiet fortalte Joseph Felix Badio de to colombianske soldatene at de skulle «arrestere» presidenten. Men bare et par dager før den planlagte operasjonen, fikk soldatene en ny ordre.

– De ble nødt til å drepe presidenten i Haiti, sier general Jorge Luis Vagas, øverste leder for politiet i Colombia.

Politiet sier ikke hvordan de fikk tak i denne informasjonen. Tidligere denne uken hadde colombiansk politi ikke enda hatt mulighet til å avhøre de colombianske mistenkte, som sitter pågrepet i Haiti.

Det lokale politiet i Haiti har etterlyst den tidligere etterretningsagenten Badio, som anklages for drap. Haitis politi mener også at han organiserte logistikken bak attentatet, som å skaffe kjøretøy og planlegge soldatenes fremgangsmåte.