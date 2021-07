Kom med påstander om omfattende valgfusk – dette viser tallene

– Følg med på Arizona. Det ville ikke overrasket meg om de fant tusener på tusener av stemmer, sa Donald Trump i april. Uttalelsen føyer seg inn i en lang rekke av påstander om valgfusk i delstater som Arizona, uten at Trump har klart å bevise at det faktisk har forekommet.

Nå viser en gjennomgang av over tre millioner stemmesedler, gjennomført av valgmyndighetene i Arizona, at påstanden ikke holder vann. Etter den omfattende granskningen, sitter valgmyndighetene kun igjen med 182 potensielle tilfeller av valgfusk.

Disse stemmesedlene skal granskes nærmere, og fire av dem har så langt ført til tiltaler. Ingen har blitt dømt, og ingen stemme ble telt to ganger, skriver Associated Press.

Nyhetsbyrået utelukker ikke flere potensielle tilfeller vil dukke opp. De lave tallene illustrerer likevel hvor usannsynlig det er at valgfusk i Arizona kostet Trump seier i delstaten, slik han selv har hevdet.

Uhyre sjelden

Det offisielle resultatet viser at Joe Biden fikk 10.400 mer stemmer enn Trump under fjorårets valg. 182 stemmer den ene eller andre veien ville med andre ord ikke vært nok til å påvirke resultatet.

Granskningen illustrerer hvor sjelden valgfusk faktisk forekommer. Amerikanske valgmyndigheter jobber ikke bare hardt for å forhindre at valgfusk skjer, men også for å avsløre potensielle syndere.

– Valgmyndighetene er veldig opptatt av å ivareta integriteten til valg, og innbyggernes tillit til dem. Derfor tar vi potensielt valgfusk på alvor, sier Katie Hobbs, Arizonas øverste valgansvarlige.

Kontroversiell gjenopptelling

Funnene viser også at valgfusk som regel er et to-partifenomen. Av de fire tilfellene som har resultert i tiltaler, tilhørte to av valgsedlene demokrater, mens de to andre tilhørte republikanere.

I Maricopa County, det mest folkerike valgdistriktet i Arizona, fant man kun ett potensielt forsøk på valgfusk, av totalt 2.1 millioner avgitte stemmer.

I Maricopa County pågår det også en uavhengig gjenopptelling av stemmene, iverksatt av republikanske delstatspolitkere. Gjenopptellingen er både uvanlig og kontroversiell, og har vært gjenstand for kritikk fra både demokrater og republikanere. Donald Trump er blant dem som mener gjenopptellingen vil avdekke bevis for valgfusk i delstaten, som Joe Biden vant for over åtte måneder siden.