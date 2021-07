Fryktet drømmen aldri kunne realiseres - neste år går den i oppfyllelse

Se reportasje øverst i saken!

I fjor høst annonserte Uno-X Pro Cycling Team at de skal etablere et kvinnelag som går rett inn på den største scenen med ambisjoner om å sette fotavtrykk i Europa fra 2022-sesongen.

Rytterstallen skal bestå av ti-tolv unge ryttere, i hovedsak fra Norge og Danmark, og fredag presenterte laget det norske stortalentet Anne Dorthe Ysland.

– Jeg er veldig stolt av å få være med på denne reisen. Herrelaget har fått til mye bra tidligere og jeg har inntrykk av at det er et opplegg som er solid, og som jeg har veldig troen på - det blir veldig bra, jeg gleder meg, sier Ysland til TV 2.

I motsetning til laget på herresiden vil ikke laget utelukkende bestå av skandinaviske ryttere, og finske Anniina Ahtosalo var den første som ble presentert i Uno-X´ nye storsatsning.

I tillegg signerte nylig fjorårets norgesmester, Mie Bjørndal Ottestad, en ettårskontrakt.

– Det er drømmejobben, smiler Ottestad til TV 2, før hun fortsetter:

– Det er veldig gøy å gjøre det man liker best hver dag.

Men Norges største sykkeltalenter på kvinnesiden har lenge fryktet at drømmen om å kunne satse på idretten de elsker, aldri kunne realiseres.

– Hard kamp som norsk kvinnesyklist

– Jeg har ikke sett for meg at det skal være mulig fordi det har virket så umulig, sier en alvorstynget Ottestad.

23-åringen sykler sin første proffsesong for Andy Schleck Women, men hun har alltid hatt skolegang eller deltidsjobber ved siden av sykkelsatsningen.

– Det har vært en veldig hard kamp. Og når man er norsk kvinnesyklist er det ikke enkelt å komme seg opp og frem, men at vi får mulighet til oppnå drømmene nå er ganske utrolig. Det har alt å si, fortsetter fjorårets norgesmester.

ALVORLIG, MEN GLAD: Anne Dorthe Ysland (foran) og Mie Ottestad gleder seg stort til å ta del på World Tour-nivå. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Rytterne på kvinnelaget skal få samme lønn-, pensjon- og forsikringsbetingelser som herrene, og Ysland gleder seg over at kvinnene får like muligheter som herrene:

– Vi tar det ikke som en selvfølge, men jeg synes det er på tide, sier 19-åringen, før hun legger til:

– Samtidig hadde jeg aldri trodd at det skje så raskt.

– Jeg har alltid sett opp til Uno-X og det er noe vi har ønsket oss på damesiden, men det er ikke noe vi har sett for oss. Nå blir det veldig artig å være en del av starten på noe helt nytt og starten på noe som forhåpentligvis blir veldig bra, forteller trønderen.

– Vi klarer å prestere bedre og yte bedre med ett lag som støtter deg 100 % og er med på din utvikling, følger Ottestad opp.

For med Uno-X sin nyeste satsning er norsk kvinnesykling på vei opp og frem mot verdenstoppen.

Norske Hitec-Products Birk Sport, som i sin tid var Nordens første profesjonelle sykkellag for kvinner i 2008 er dermed ikke lenger det eneste alternativet på kvinnesiden i Norge, og Ysland vraket internasjonale tilbud til fordel for det Stavanger-baserte før inneværende sesong.

– Hitec-laget har vært et fint forbilde for meg og det er de som har lagt grunnlaget for at norske kvinnesykling har utviklet seg, sier Ysland.

STUDIO: Neste sommer bytter jentene ut Tour de France-studio på Aker brygge med franske landeveier. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / TV 2

Tour de France-debut neste sommer

Neste sesong blir derimot Ysland og Ottestad en del av Uno-X stallen som skal konkurrere på det øverste nivået i sykkelsirkuset, og samme sesong har Tour de France-arrangøren Amaury Sport Organisation (ASO) annonsert at det for første gang i historien skal sykles ett åttedagers ritt for kvinnene.

– Det vil være helt sykt. Det er en drøm som går i oppfyllelse, smiler Ottestad.

– Vi har alltid sett opp til guttene i Tour de France og har hatt som et mål og en drøm - men vi har aldri hatt den muligheten før nå, og det er veldig gøy at vi også får den muligheten. Det er også viktig for rekrutteringen slik at yngre jenter skal se opp til det og drømme om å være med i Tour de France for kvinner, sier Ysland.

Det gir også håp for at to norske Uno-X-lag kan stå på startstreken i Tour de France neste sommer.

Herrelaget vil søke om WorldTour-lisens fra og med 2023-sesongen, og være garantert plass i de største rittene som Giro d'Italia, Spania Rundt og Tour de France, men kan også bli invitert til Tour de France neste sommer som skal starte i Danmark.

– Det hadde vært utrolig kult med et norsk lag på både kvinne- og herresiden i Tour de France. Jeg har tro på at bli så stort, men når det blir er vanskelig å si når det er mulig, sier Rasmus Fossum Tiller til TV 2.

Fossum Tiller er imponert over kvinnesatsningen, og jentene kan knapt ikke tro at de skal være med på sommerens vakreste eventyr neste sommer.

– Det hadde vært rått å stå på startstreken og jeg tror det vil forandre kvinnesykling.

– Hvordan ville det vært med to norske Uno-X-lag på franske landeveier?

– Jeg tror ikke vi klarer å se det for oss. Det hadde vært helt sykt for norsk sykling, så vi krysser fingrene for det, sier Ysland, som kan se tilbake på en drømmesesong forrige sesong: