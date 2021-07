– Vi kunne ha lekt sammen, og hun kunne ha vært en som jeg kunne fortelle om livet mitt til

– Vi kunne ha lekt sammen, og hun kunne ha vært en som jeg kunne fortalt om livet mitt til, sier Sydney Svebakk-Bøhn.

Hun er selvsagt glad for å ha storesøster Savannah, men hun blir alvorlig i ansiktet når hun tenker på at hun har blitt frarøvet en søster som ville ha vært 24 år i dag.

– Vi hadde vært takknemlige om hun hadde vært i live, for da hadde vi ikke hatt så mye sorg og ikke vært så triste. Jeg blir lei meg når jeg tenker på minnene jeg kunne hatt med henne. Jeg blir litt trist, og noen ganger gråter jeg litt, sier elleveåringen.

Sharidyn Svebakk-Bøhn, kalt Sissi av de som kjente henne, hadde nettopp feiret sin 14. bursdag. Fem dager senere opplevde hun marerittet på Utøya. Jaget, og til slutt skutt av Anders Behring Breivik, døde hun i vannkanten 22. juli 2011.

– Hører ikke om 22. juli på skolen

– Sydney og jeg vokser opp med en veldig annerledes hverdag. Vi må dra til vår søsters grav for å si hei, i stedet for å stikke innom huset hennes, sier Savannah Svebakk-Bøhn. Hun er 16 år gammel nå.

De to søstrene og foreldrene deres bruker mye tid på å bearbeide sorgen og savnet etter Sissi. De snakker mye om henne, og om det som skjedde. Mange barn som vokser opp nå har ikke den samme kunnskapen om angrepene.

– De fleste barna vet ikke om 22. juli, fordi de ikke har lært om det på skolen. Når vi er i Oslo, så er vi i regjeringskvartalet, forteller Sydney.

– Lærer dere ikke om 22. juli på skolen?

– Vi lærer at vi skal være snille og sånn, men jeg har ikke hørt noe om 22. juli. Bare når jeg ser på Supernytt og sånn. Jeg skulle ønske lærerne snakket mer om det, slik at barna kan lære om det, for det er jo en veldig viktig sak, sier elleveåringen.

Ender opp på farlige nettfora

Storesøsteren hennes tar ordet, og peker på at undervisning i skolen vil være et viktig og nødvendig korrektiv til det mange unge finner på nettet.

– Det er så viktig at barn lærer om 22. juli, fordi det skjer så ofte at unge mennesker søker på nett etter informasjon om det som skjedde og om terrorisme, og så ender de opp på forum basert på meninger, holdninger og fordommer, og så er det det de lærer av. Det er veldig skummelt, sier Savannah.

Hun vil ikke at barn nødvendigvis skal lære så mye om terroristen selv, men konsekvensene av voldelig terror.

– Det er viktig å huske at vi mistet 77 mennesker, som alle hadde et liv og en fremtid. De hadde familie og venner som elsket dem, sier hun.

– Må være takknemlige for de vi har

De to søstrene holder mye rundt hverandre. Når de spaserer langs elva i Drammen, holder de alltid hender. De passer ekstra godt på hverandre.

PASSER PÅ HVERANDRE: Søstrene Sydney Svebakk-Bøhn (t.v.) og Savannah Svebakk-Bøhn (t.h.), trenger å vite hvor de har hverandre.

– Jeg trenger bare å passe på at hun er i nærheten. Det var perioder da Sydney var veldig liten, at jeg var veldig redd for at noe skulle skje med henne også, og at plutselig så kom ikke hun heller til å være der. Og så var det noen ganger jeg var redd for at jeg selv ikke kom til å være der for henne.

– Fordi vi vet hvordan det er å miste en søster, å våkne opp en dag og få høre at hun ikke kommer hjem, sier Savannah og ser ned på den yngste av dem, som smiler tilbake før alvoret kommer over henne igjen.

– Kanskje en dag skjer 22. juli igjen. Eller at det blir en bilulykke eller noe som gjør at du mister noen du er nær. Så derfor bør man være takknemlig for venner og familie man har, sier elleve år gamle Sydney Svebakk-Bøhn.

Få retningslinjer

Skoleforsker Trine Anker har forsket på hvordan 22. juli blir berørt i norske skoler. Hun forteller at det har vært svært lite undervisning om temaet.

– Elevene ønsker å vite mer, og vi trenger det i Norge. Elever som ikke har et sterkt følelsesmessig forhold til 22. juli, trenger å vite hva som skjedde, sier hun til TV 2.

FÅ FØRINGER: Læreplanen legger få føringer for hvrodan lærere skal undervise om 22. juli.

I 2020, ni år etter terrorangrepet, ble 22. juli en del av læreplanen, men uten klare retningslinjer.

Hvordan, og i hvilken grad temaet skal formidles, er dermed opp til lærerne selv.

– 22. juli er nevnt som tema, men det ligger ikke så mye føringer for hvordan det skal tas opp av lærerne, sier Anker.

Hun tror mangelen på klare retningslinjer, fører til stor variasjon i hvordan lærerne velger å tilnærme seg temaet.

– Man kan gå inn fra veldig mange ulike sider, og mange er redd for å gå inn i temaet. Derfor trenger man kanskje klarere retningslinjer.

22. juli i læreplanen «Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlinga i Noreg 22. juli 2011 skal inngå i opplæringa om dette.»



Undervisningspakke

Kunnskapsdepartementet er kjent med hullene i undervisningen om 22. juli.

– Vi vet at mange lærere synes det er utfordrende å vite hvordan man skal ta i bruk elementer fra hendelsen i den konkrete undervisningen, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Grunde Almeland (V) til TV 2.

UNDERVISNINGSPAKKE: Statssekretær Grunde Almeland (V) sier Kunnskapsdepartementet kjenner til undervisningshullene vedrørende 22. juli.

Almeland viser til læreplanen, og sier at oppdraget om å undervise om 22. juli kommer tydelig frem i denne.

– Har det ikke tatt litt lang tid at dette først i fjor ble implementert i læreplanen?

– Arbeid med nye læreplaner har gått over en tidsperiode, fordi lærere og skoler skal være godt involvert i utarbeidelsen av dem.

I tillegg til læreplanen, er det utviklet en undervisningspakke som kan fungere som en veileder for lærerne som synes det er utfordrende å undervise om hendelsen.

– Det er utviklet egne læringsressurser for at det skal være gratis tilgjengelige hjelpemidler, slik at det kan undervises om på en god og respektfull måte i alle klasserom, sier han