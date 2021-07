Feiringen har skapt storm: – Den har vært brukt av Lance Armstrong

– Den var til alle haterne, sier Matej Mohoric til TV 2 og resten av et stort presseoppbud etter å ha feiret fredagens seier med en hysje-gestikulering.

Sloveneren pekte på Bahrain Victorious-logoen på brystet, før han hysjet. Det var fått mange til å tenke på at Lance Armstrong gjorde det samme i 2004.

– Den gestikuleringen kunne Mohoric spart seg for. Vi har sett at akkurat den gestikuleringen har vært brukt av Lance Armstrong, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad, før han tar 26-åringen i forsvar.

– Det tenker selvfølgelig ikke Mohoric over, så derfor skal den ikke tolkes på så mange måter, men den kan tolkes som at han ikke har noe å skjule, sier han.

Armstrong, som ble fratatt alle sine sju Tour de France-seirer på grunn av doping, tok den samme glidelås-gesten over munnen i Tour de France i 2004 med beskjed til Filippo Simeoni og konkurrentene om å holde kjeft om juks i feltet.

I både aviser og sosiale medier blir nå parallellen trukket mellom feiringene til Mohoric og Armstrong.

Mohoric var til sitt forsvar bare ni år den sommeren, og det er en gest og feiring som går igjen i mange idretter etter kritikk.

Roses for seiersintervjuet

Etter 17. etappe holdt politiet razzia på Bahrain Victorious' hotell og lagbuss etter at de tidligere i juli hadde innledet dopingetterforskning av laget. Før torsdagens etappe var Mohoric tydelig opprørt over politibesøket.

I seiersintervjuet like etter målgang tok han selv opp hendelsen da han ble spurt om de siste kilometerne av etappen.

– Jeg følte meg som en kriminell, forklarte Mohoric.

26-åringen fikk ros for intervjuet av TV 2s kommentatorduo.

– Det skal Mohoric ha, han tar opp temaet selv. En stund tenkte jeg kanskje at han kjører monologen for å slippe kritiske spørsmål, for jeg tror ikke arrangøren hadde spurt om det. Det er naturlig at han føler seg som en kriminell når politiet kommer, sier Christian Paasche.

– Han beskriver det veldig bra. Det er han selv som tar det opp i en type setting uten kritiske spørsmål. Det er et seiersintervju. Også i går snakket han åpent til pressen, så han kjører litt sololøp i og med at direktørene ikke sa noe. All ære for at han svarer bra for seg, sier Mads Kaggestad.

– Han kan umulig tape noe på det. Han redder nesten laget med det han sier – enn så lenge, så får vi se hva det blir med til slutt, følger Paasche opp.

Nice one Matej, greatest self-own of 2021 👏 It’s truly lucky there’s nothing else at this Tour that’s been chillingly Lance-esque or anything… #TDF2021 #Mohoric pic.twitter.com/WzM0OBZCPW — Toby Miles (@toby_milesTM) July 16, 2021

– Privatlivet mitt ble innskrenket

Mohoric er klar på at verken han eller laget har noe å skjule. Han mener politirazziaen har brakt laget enda sterkere sammen. Da han krysset målstreken først på 19. etappe, var det hans andre etappeseier i årets Tour. Bahrain Victorious står med tre etappeseire – kun Deceuninck-Quick Step har flere.

– Jeg følte privatlivet mitt ble innskrenket. Folk gikk gjennom tingene mine og telefonen med personlige bilder. Men jeg ser det større bildet. Dette er bra for sykkel. Vi har ikke noe å skjule, og tidene har endret seg, mener Mohoric.

Mohoric mener sykkelsportens fortid gjør mistanken naturlig.

– Vi kan ikke endre det eller påvirke det, men det er kanskje prisen vi må betale for å gi sporten et bedre rykte når noen går gjennom telefonen og kofferten din, sier han.

– Dette er det beste sportsarrangementet i verden. Det er vakkert, og vi bør fokusere på å nyte det. Jeg tror alle konkurrere på like vilkår, og vi jobber alle hardt. Noen har mer talent enn andre, men alle 200 er hardtarbeidende utøvere som har ofret mye. Det bør vi respektere, fortsetter Matej Mohoric.