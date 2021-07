– Risiko for at noe kan glippe

Etter at regjeringen åpnet opp for utenlandsreiser 5. juli har reiselysten blant nordmenn eksplodert.

Til tross for at flere norske favorittdestinasjoner i Sør-Europa nå er markert i rødt på FHIs kart, er det likevel mange som velger å reise.

– Etter at regjeringen åpnet opp for reiser i Europa, har vi sett en økning på opptil 50 prosent på flere av reisemålene våre i sommer, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI til TV 2.

ØKNING: TUI opplever stor økning i feriebestillinger, forteller kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Også flyselskapet Norwegian opplever en sterk vekst.

– Salget av flyreiser tok seg veldig opp i starten av måneden, og vi er svært glade for å kunne si at vi disse ukene har mottatt det høyeste antallet bestillinger siden det i mars 2020 ble erklært pandemi, skriver Eline Skari i Norwegian i en e-post til TV 2.

Tusener til syden

Helsedirektoratet har det siste året hatt et samarbeid med et amerikansk selskap som kan spore hvor i verden norske mobiltelefoner befinner seg. Systemet har blant annet blitt brukt til å sende ut varsler om endrede innreisekrav til nordmenn på reise.

TV 2 har fått tilgang til oppdaterte tall som viser nøyaktig hvor mange nordmenn som akkurat nå ferier i de mest smitteutsatte landene i sør.

Spania troner på topp, med 11 325 norske turister. 998 nordmenn har valgt Portugals strender, mens 2922 slapper av i Hellas.

– Blant de strengeste innreisetiltakene

For øyeblikket har Spania et smittetrykk som er ti ganger høyere enn i Norge. Nordøstlige deler av landet er hardt rammet, og senest torsdag ble det meldt om at portforbudet i Barcelona og nærliggende områder opprettholdes grunnet høy delta-smitte blant uvaksinerte, dette skrev Associated Press.

Også i Portugal har smitten økt jevnlig de siste ukene. Ifølge nasjonale helsemyndigheter står deltavarianten for 86 prosent av tilfellene på landsbasis, og så mye som 100 prosent av tilfellene i hovedstaden Lisboa.

I Hellas stiger smitten så kraftig at landet fra mandag blir oransje på FHIs smittekart. Det betyr at du må i karantene ved hjemreise dersom du ikke er vaksinert.

RISIKO: Line Vold i FHI sier importsmitten foreløpig er håndterbar, men at det er en risiko. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Til tross for de røde tallene, mener FHI at risikoen for importsmitte er håndterbar.

– Vi har blant de strengeste innreisetiltakene i Europa. Det er gode risikoreduserende tiltak dersom man følger de reglene som finnes, og det gjør de aller fleste. Likevel vil det være en risiko for at noe kan glippe, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til TV 2.

Flesteparten vaksinert

Turoperatøren TUI starter denne helgen opp sine første charterruter til Hellas. Kommunikasjonssjefen har inntrykk av at flesteparten av de som har bestilt er vaksinerte.

– Veldig mange av dem er vaksinerte. Folk planlegger også reisen sin i forhold til når de blir fullvaksinert, sier Nora Aspengren.

Hvis man er fullvaksinert slipper man både test, karantene og innreiseregistrering, selv om man kommer fra et rødt land. Studier har imidlertid vist at vaksinene er mindre effektive mot deltavarianten.

– Hvis det er veldig mange innreisende og det er en liten risiko per person som kommer til landet, vil risikoen øke noe dersom det er veldig mange som reiser inn, sier Line Vold i FHI til TV 2.