Spår boom av unge topptrenere: – Det stilles tøffere krav

FREDRIKSTAD (TV 2): Eirik Kjønø bestemte seg for å gå all inn for å bli fotballtrener da han var 20. Ti år etter er han Eliteseriens yngste trener.

– Selvfølgelig er jeg glad for å komme i gang tidlig. Å få den erfaringen her er gull verdt for min del. Jeg føler meg trygg på meg selv i denne rollen, tror jeg kan bidra med noe og har fått god respons, sier Kjønø.

TV 2 møter ham på Fredrikstad Stadion, der Stabæk har hatt treningsleir den siste uken.

31-åringen har fått i oppdraget å føre de nedrykksplasserte bæringene opp på trygg grunn.

– En ny trend

Selv om det å trene et eliteserielag har vært et mål lenge, har han ikke tid til å suge på karamellen.

– Man går ikke rundt og er kjempehappy - man er kanskje glad i et lite sekund når det skjer - men straks er tankene på hvordan vi kan snu tabellsituasjonen, sier den offensive sørlendingen.

Utdannelse og kompetanse, sier Kjønø på spørsmål om hva som skiller unge trenertalenter fra mer rutinerte. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

To ganger har han blitt kåret til årets unge trener. Det har ingen gjort før ham.

Han ble for alvor kjent for norske fotballinteresserte gjennom sine år i Grorud - som han førte opp til Obos-ligaen og holdt plassen med i 2020-sesongen.

Da han ble presentert som Stabæk-trener forrige uke sa han følgende:

– Det er en ny trend i Europa. Jeg tror det kommer flere og flere unge trenere.

Start-trener: – Vil alltid være en kombinasjon

Overfor TV 2 utdyper han uttalelsen.

– Jeg tror det er sammensett. Jeg tror flere og flere styreledere ser verdien av å ha den kunnskapen. Jeg tror det er en trend at flere unge ser at det er mulig å gå den veien, og vil ha det som et yrke. Det er ikke mange år siden det ikke var et yrke - nå er det veldig mange som kan leve av å være trener på et akademi i en toppklubb, sier han.

31 år gamle Sindre Tjelmeland er ny hovedtrener i Start. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Også i sør har en ung trener fått sjansen. 31 år gamle Sindre Tjelmeland ble raskt utpekt som Joey Hardarsons erstatter i Start. Med seg har han fått 27 år gamle Endre Eide som assistentrener.

– Det er en trend som allerede er kommet, det. Eirik er på plass i Stabæk, og det er en god del i Obos-ligaen. Det vil alltid være en kombinasjon, svinge litt mellom unge og folk som har vært lenge i gamet, men det er som positivt er at flere nå får muligheten til å komme inn i bransjen, forklarer Tjelmeland.

– Spillerne stiller helt andre krav

Også i NFF ser de at flere og flere unge peiler seg inn mot treneryrket tidligere.

– Det er noe med tiden vi lever i. Vi ser at mange har den akademiske erfaringen i tillegg, og velger å bli trener tidligere. De har kanskje sett tidlig at de ikke nådde dit de ville på banen, og velger det fordi det har blitt en relevant yrkesvei. Dermed skolerer de seg mot en sånn stilling tidlig. Resultatet blir at de unge som får jobb i toppfotball nå, likevel har en lang fartstid som trener, sier toppfotballsjef Lise Klaveness.

Kjønø er tydelig på at treneryrket er i ferd med å forandre seg.

Kjønø har fått oppdraget i å redde plassen til Stabæk. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Treneryrket er veldig komplekst og sammensatt. Fotballfaget er stort - og nå kreves det kunnskap om mer enn bare taktikk. Man må også kunne lede et team, ha kunnskap om det fysiske, analyseverktøy og det taktiske i tillegg, sier han.

– Spillerne også stiller helt andre krav. De har helt andre forventninger. Nå er det mye teknologi i sporten, så man må vite hvordan man håndterer det. Man skal være tydelig på feltet, men skal også være tydelig før trening på møter med spillerne. Bruk av virkemidler: Video, analyse - alle disse tingene som trenere lærer når de utdanner seg og tar steg, tror jeg er en viktig del av fotballen framover. Det er ikke alt, selvsagt ikke, og en lang spillerkarriere er gunstig det også. Det samme gjelder trenererfaring over tid. Men fotballen forandrer seg, og det stilles mye tøffere krav til taktiske justeringer og teknologi, avslutter Kjønø.