Belgia erklærer nasjonal sørgedag: – En katastrofe uten sidestykke

23 personer er omkommet og 20 er savnet etter flommen i Belgia. I Tyskland mener flere at klimaendringene for alvor har ankommet landet.

– Det som skulle være vakre sommerdager, er plutselig mørke og tragiske øyeblikk for en rekke mennesker, sier Belgias statsminister Alexander De Croo på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Ifølge statsministeren er nedbørsmengdene i Mellom-Europa helt eksepsjonelle, og noe man kun ser «hvert 200. år».

Redningsmannskaper jobber fortsatt med å komme i kontakt med de savnede, og myndighetene forventer at dødstallene vil stige ytterligere.

Torsdag kveld sier ordføreren i den belgiske byen Chaudfontaine at det er gjort funn av tre lik. Dødstallet i Belgia er dermed oppe i 23, og den katastrofale flommen har til sammen krevd 129 liv i Mellom-Europa.

– Dette er en storm katastrofe uten sidestykke, sier statsminister De Croo ifølge Standaard.

King Phillippe og dronning Mathilde besøkte flomrammede områder i Belgia fredag. Foto: Francois Walschaerts/AFP

De Croo erklærer også 20. juli for nasjonal sørgedag, til minne om de mange avdøde.

– Det vil også være en tid for å vise solidaritet, nærhet og samhold, sier De Croo. Han ber også om at feiringen av nasjonaldagen 21. juli tones ned, av hensyn til personer berørt av flommen.

Alarm i Nederland

Heller ikke Nederland er skånet for de voldsomme vannmengdene. Over 10.000 av innbyggerne i byen Venlo evakueres klokken 18 fredag kveld, blant disse 200 pasienter innlagt på sykehus. En plutselig stigning av vannmengdene gjorde at myndighetene måtte fremskynde evakueringen.

Noen timer tidligere gikk sirener av i Meersen like ved den belgiske grensen, etter at et dike brast. Alle byens innbyggere ble beordret til å evakuere umiddelbart. Selv om den akutte faren ble avverget, frykter man fremdeles at hele diket kan briste og legge hele området under vann.

Sandsekker benyttes for å demme om diker i Nederland. Foto: Eva Plevier/REUTERS

– Trusselen om en brist er fremdeles stor, sier en talsperson for distriktet ifølge De Telegraaf. Tidlig fredag kveld er spesialister på vei for å demme opp hullet.

Dødstallet stiger i Tyskland

I Tyskland har dødstallet steget til 106 fredag. Blant de omkomne er tolv beboere på et pleiehjem for utviklingshemmede, som ikke kunne evakueres i tide.

I tillegg bekrefter myndighetene at minst 362 mennesker er skadd i Arhweiler-distriktet. Overfor Focus sier politiet at dette tallet kan øke ytterligere. Det samme gjelder dødstallet i regionen, som foreløpig ligger på 63.

Ødeleggelsene i Tyskland sammenliknes med andre verdenskrig. Foto: Ina Fassbender/AFP

100.000 mennesker er fortsatt uten strøm fredag kveld, og flere steder er mobilnettet helt nede. De enorme materielle skadene sammenliknes av mange med det mørkeste kapittelet i tysk historie.

– Dette er de største skadene siden andre verdenskrig, sier Sebastian Schuster, som leder Rhein-Sieg-distriktet.

– Klimaendringene har ankommet

Dagen før flommen rammet Mellom-Europa, la EU frem sin hittil mest ambisiøse klimaplan i Brussel. Allerede da samlet tunge skyer seg over Tyskland, men ingen evnet å forutse de dødelige konsekvensene. 48 timer senere står store deler av regionen under vann, og politikerne etterlyser umiddelbare klimatiltak.

– Dette viser at klimaendringene har ankommet Tyskland, sier miljøminister Svenja Schulze til Welt.

Guvernøren i Rhineland-Palatinate, hvor minst 60 mennesker har mistet livet, sier katastrofen viser at man må handle raskere i kampen mot klimaendringer. Malu Dreyer anklager også Merkels regjering for å ikke ha gjort nok tidligere.

– Klimaendringene er ikke lenger noe abstrakt. Vi opplever det nært og smertefullt, sier Dreyer.

Klimaforskeren Clare Nullis ved World Meteorological Institute sier til Associated Press at deler av regionen opplevde like mye nedbør på to dager, som man vanligvis gjør i løpet av to måneder. Hun understreker at det er for tidlig å si noe om flommen skyldes økende globale temperaturer, men kommer likevel med en advarsel:

– Klimaendringer fører allerede til hyppigere ekstremvær. Og mange enkelthendelser har vist seg å forverres av global oppvarming, sier Nullis.