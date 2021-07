Var frustrert etter politirazzia – klinte til med ny etappeseier

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Mange trodde fredagens flate etappe skulle bli en transportetappe med en avslutning i massespurt for Mark Cavendish og co, men det var et stort brudd som gjorde opp om seieren på 19. etappe fra Mourenx til Libourne.

Matej Mohoric stakk fra bruddet med 25 kilometer igjen til mål. Ingen klarte å følge den slovenske 26-åringen, som kom alene til mål og tok sin andre seier så langt i årets Tour de France. Mohoric vant også sjuende etappe.

Det ble ingen endringer for sammenlagtkandidatene.

– Følte meg som en kriminell

Da Mohoric krysset målstreken på fredagens etappe, pekte han på lagnavnet på brystet, før han tok både hysje- og glidelås-gest over munnen.

Etter 17. etappe holdt politiet razzia på Bahrain Victorious' hotell og lagbuss etter at de tidligere i juli hadde innledet dopingetterforskning av laget. Før 18. etappe var Mohoric tydelig frustrert i et intervju med blant andre franske RMC.

Mohoric tok opp frustrasjonen i seiersintervjuet.

– Det var spesielt med tanke på det som skjedde for to dager siden. Jeg følte meg som en kriminell da politiet kom. Det er bra de har kontroll på feltet og sjekker alle lagene, og de fant selvfølgelig ingenting fordi vi ikke har noe å skjule. Det er en god ting, men på en annen måte er jeg skuffet over systemet, for det er ikke pent når politiet kommer inn på rommet og går gjennom tingene dine. Det har aldri skjedd med meg før. De gikk gjennom personlige bilder og meninger, sier Mohoric.

Etappe for utbryterne

Det var en hektisk start på etappen med stor kamp om å komme med i brudd. Det ble en seksmannsgruppe med blant andre Matej Mohoric (Bahrain Victorious) som kom av gårde, men gjengen fikk ikke mer enn drøyt fire minutter av hovedfeltet.

Etter den innlagte spurten og med drøyt 140 kilometer igjen til mål begynte det å gå nye angrep i hovedfeltet. Gruppen kom seg etter hvert opp til rytterne i front og sammen ble det etablert et 20-mannsbrudd. Hovedfeltet klarte ikke å hindre den store utbrytergruppen fra å øke avstanden og måtte gi opp.

Dermed var det de 20 rytterne i front som gjorde opp om seieren. Med snaut drøyt 40 kilometer igjen til mål i Libourne var det angrepsfest i bruddet. Etter hvert som rytterne forsøkte å støte seg fra resten, krympet bruddet, men det tok tid før seiersstøtet ble satt inn.

Med 25 kilometer igjen til mål gikk Matej Mohoric til og ingen klarte å følge. Sloveneren fikk et forsprang på snaut minuttet på restene av bruddet. Etter hvert økte avstanden ytterligere. Ingen kunne gjøre noe med Bahrain Victorious-rytteren, som kom alene til mål og tok årets andre etappeseier.

Christophe Laporte (Cofidis) ble nummer to på etappen, mens danske Casper Pedersen (DSM) kom på tredjeplass.