Forskere slår alarm: – Storbritannias gjenåpning er en trussel mot verden

1200 forskere ber Storbritannia sette gjenåpningen på pause. De kaller lettelsene for et «farlig og uetisk eksperiment».

Tidligere denne måneden, besluttet Storbritannias statsminister Boris Johnson å fjerne alle koronatiltak i landet den 19. juli.

Samtidig advarte landets egne helseminister Sajid Javid om at gjenåpningen kan føre til over 100. 000 daglige smittetilfeller.

Nå slår forskere alarm om gjenåpningen.

1200 skrevet under

Ifølge The Guardian, skal 1200 forskere ha advart mot gjenåpningen gjennom et brev til det medisinske tidsskriftet The Lancet.

– Vi mener at regjeringen setter i gang et farlig og uetisk eksperiment, og vi ber den om å stoppe planene om å oppheve tiltakene den 19. juli 2021, skriver de i brevet.

Advarselen går på at gjenåpningen kan skape grobunn for fremvekst av nye, vaksineresistente varianter.

KRITIKK: Statsminister Boris Johnson får kritikk for å åpne landet i en situasjon der smittetallene fortsatt er høye. Foto: Jessica Taylor

– Dersom en ny variant oppstår i Storbritannia, vil den raskt kunne spres til resten av verden, slår forskerne fast.

De sier at Storbritannias posisjon som et «globalt knutepunkt» vil gjøre gjenåpningen farlig for situasjonen i resten av verden.

Skaper bred bekymring

Antall koronapasienter og dødsfall i Storbritannina er nå på sitt høyeste siden mars. Med den mer smittsomme Delta-varianten som dominerende, har bekymringen rundt gjenåpningen i Storbritannia spredd seg til flere land.

Ifølge The Guardian skal regjeringsrådgivere i både New Zealand, Israel og Italia være blant dem som slår alarm om det som vil skje.

Også seniorrådgiver i Verdens helseorganisasjon (WHO), José Martin-Moreno, har uttalt seg om saken.

– Vi kan ikke forstå hvorfor dette skjer, til tross for den vitenskapelige kunnskapen dere sitter på, sier han.

Statsministerens kontor ved Boris Johnson håper imidlertid at den hyppige vaksineutrullingen vil begrense antallet personer som blir alvorlig syke.

– Litt vel tidlig ute

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til TV 2 at det er en balansekunst å vite når man skal gå tilbake til normalsituasjonen.

– Flere land diskuterer nå når det er riktig å slippe opp på tiltak.

Nakstad sier det kan se ut som at engelskmennene er litt vel tidlig ute.

– I England er det fortsatt mye spredning av smitte blant uvaksinerte personer. En del av de blir også innlagt på sykehus, sier han.

– Det er jo det man er bekymret for nå. Om man får disse muterte virusvariantene i omløp blant uvaksinerte.

Ifølge FHIs oppdaterte smittekart er Storbritannia nå merket mørkerødt. Det vil si at man må på karantenehotell ved innreise til Norge såfremt man ikke er fullvaksinert.