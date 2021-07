Forlater VIF til fordel for fransk storklubb

Den franske storklubben Paris Saint-Germain bekrefter fredag ettermiddag at Celin Bizet Ildhusøy er klar for pariserne.

Hun har skrevet under på en kontrakt som binder henne til klubben til sommeren 2024. 19-åringen kom til Vålerenga i 2017 og vant både toppserien og cupen i 2020.

Onsdag spilte dermed Bizet Ildhusøy sin siste VIF-kamp i denne omgang da hun scoret med øret i 1-1 kampen mot LSK Kvinner.

Etter kampen tok hun farvel med Oslo-klubben på Instagram:

– Det har vært en utrolig fin reise fra 2017 med junior laget til i dag med mål i min siste kamp for Vålereng. Jeg er veldig takknemlig og heldig som har vært i Norges beste fotballmiljø, VÅLERENGA! Fine folk, gode medspillere og et bra støtteapparat - Har hjulpet meg på vei! Takker for meg og ses igjen, skrev den nybakte utenlandsproffen.

✍️ 𝗩𝗲𝗹𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻 Celin Bizet Ildhusøy 🇳🇴 pic.twitter.com/gNTiuAA54d — PSG Féminines (@PSG_Feminines) July 16, 2021

Før overgangen ble bekreftet gjorde talentet dette intervjuet med TV 2: