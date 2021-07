– Nå som de har blitt Rosenborg er det ekstra stas å kunne slå dem

I Toppserien spriker det bredt mellom topp fire lagene og de seks andre. Med i toppen er Sandviken, som de tre siste sesongene har endt på fjerdeplass. Sammen med Rosenborg, Vålerenga og LSK Kvinner kjemper de om det gjeve seriegullet, hvor førstnevnte venter rundt neste sving.

– Vi må tro på oss selv. Vi vet at vi har en veldig stor spillstyrke i gruppen når ting flyter, så vi må bare få det frem. Vi har klart det til nå, så det er ingen grunn til at det ikke skal bli en god kamp på lørdag, sier hovedtrener Alexander Straus.

Bergenserne har storspilt denne sesongen og står med 22 poeng på åtte kamper. Senest vant de 3-0 hjemme mot hovedstadslaget Vålerenga.

– Det betydde først og fremst tre poeng. Vålerenga er et godt fotballag og vi var ganske solide mot de, så det er veldig betryggende å se at vi er konkurransedyktige mot slik motstand. Det var en veldig god opplevelse, forteller Straus.

– Det betyr mye. Vi jobber for å slå de beste, og trener hardt hver dag for at det skal skje. Når det endelig sitter, og vi kjenner at vi har full kontroll på en kamp mot et så godt lag, så er det deilig å kjenne på, sier midtbanespiller Lisa Fjeldstad Naalsund.

Med seier mot Rosenborg på lørdag vil Bergenslaget klatre forbi trønderne og ta sommerferie som serieleder. Men trønderne er ubeseiret på 28 kamper.

– Nå som de har blitt Rosenborg er det ekstra stas å kunne slå de. Også er det er utrolig godt lag som ikke har tapt på jeg vet ikke hvor lenge. Å være det første laget som vinner mot de, hadde vært kjempegøy, sier 26-åringen.

Seriegull er for tidlig å tenke på

Men stikk i strid med det man gjerne er vant med fra Bergen, er det ikke noe gullsnakk å spore blant gjengen fra Sandviken.

– De lar oss ikke snakke om gull. Og jeg tror det er skummelt å begynne å snakke om gull nå, for da tror jeg vi kan gå på en smell, også blir det ikke gull. Vi må bare fokusere på å gjøre den jobben som trengs, så får vi håpe at når sesongen er over så er det det som er blitt, sier Fjeldstad Naalsund.

Det er heller ikke noe trener Straus bruker energi på.

– Jeg hater å svare på sånne spørsmål. Det viktigste for oss er å snakke om prestasjon, og den prosessen der vi prøver å utvikle alt, sier han.

– Når alt faller på plass samtidig kommer vi til å bli veldig gode. Vi kan ikke kontrollere hva konkurrentene våre gjør, vi kan bare sørge for at vi blir veldig gode. Vi er på god vei til det, og jeg tror at vi på et tidspunkt kan være en kandidat til å bli best, forklarer Straus.