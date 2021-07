Dike brast ved grensen mot Belgia

Zojuist is de dijk van het Julianakanaal, die langs het buurtschap bij Meerssen en Bunde stroomt, doorgebroken. Militairen in de omgeving zijn door de Veiligheidsregio Limburg-Zuid gevraagd om de brandweer te ondersteunen. Samen wordt geprobeerd om het gat in de dijk te dichten. pic.twitter.com/Kx0Jb0whHD