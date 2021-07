Tysk familie meldt savnet i Sogn er funnet

Politiet i Vest skrev litt før klokken tre fredag at de sammen med frivillig mannskaper, lette etter en familie som er savnet i et fjellområde nord for Skjolden i Luster i Sogn.

Det opplyser de på Twitter.

Familien ble sist observert ved området ved Åsetevatnet og hadde med seg en hund, ifølge politiet.

Klokken 15.10 opplyser politiet at de er i kontakt med familien og at de er i god behold.