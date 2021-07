Tilfeldigheter kan ha berget livet til Svenja – nå er leiligheten totalskadd

– Vær veldig forsiktig, det er glatt her, sier Svenja Harzem (26) mens hun følger TV 2 opp i det som nå er rester av leiligheten hennes.

50 meter unna elven som har skapt katastrofale ødeleggelser i Tyskland, ligger blokka hun har bodd i i to og et halvt år.

Et steinkast unna har hus kollapset.

Bruker tiden på å hjelpe

I FLOMOMRÅDET: TV 2s team reporter Selma Joner og fotojournalist Simen Askjer. Foto: Simen Askjer / TV 2

Når TV 2 møter 26-åringen i den lille byen Bad-Neuenahr, er hun opptatt med å hjelpe naboer med å øse ut vann fra boliger og kaste flomavfall.

Hun forteller at hun ikke orker å ta innover seg situasjonen, og vil heller bruke tiden på å hjelpe de hun kan med det lille som kan gjøres.

Hennes egen leilighet er totalskadd, men for Harzem er det en bagatell i det store bildet.

TOTALSKADD: Dette var Svenja Harzems tidligere kjøkken. Leiligheten er totalskadd etter flommen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er ikke mye å redde her, men jeg prøver å si at det bare er ting. Det viktigste er at jeg og mine naboer er i live, sier hun.

I leiligheten hennes stod vannet nesten opp til taket.

– Jeg tenker på hvor kraftfullt vannet må ha vært, når man ser hvor totalskadd møbler og biler er.

Det var bare flaks at hun selv ikke havnet midt oppi situasjonen. Harzem var på besøk hos en venninne da det verste været raste inn over byen.

– Jeg er veldig glad for at jeg ikke var her. Alle som var i nærheten her er traumatisert. De forteller om høye lyder og en uvitenhet rundt hva som vil skje videre, sier hun.

Savnede venner

Etter det Harzem vet skal det ha gått bra med naboene i blokka, men hun vet ikke hvor de er da de er bedt om å evakuere fra byen.

SAVNEDE VENNER: Svenja Harzem tror alle i blokka skal ha kommet i sikkerhet, men hun har venner som ikke er gjort rede for. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg tror alle kom seg ut, men jeg har ikke sett dem siden jeg kom tilbake.

Hun viser fram en leilighet der en jente bor og en annen der en familie på fem skal ha bodd.

– Forhåpentligvis har de funnet et annet sted å bo, hos venner eller familie.

I tillegg til skadene i leilighetene, finnes det ingen elektrisitet eller tilgang på internett i blokka.

Torsdag kveld meldte tyske myndigheter om 1300 savnede mennesker. Noen av de er venner av Harzem.

ØDELAGT: Gulvet er fylt med gjørme og ingenting står igjen etter at flommen traff Svenjas leilighet. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg håper bare det ikke betyr omkomne, men at det er mennesker uten dekning som ikke kan bli nådd, sier hun.

Helt uventet

Flommen har så langt tatt livet av minst 126 mennesker, 106 av dem i Tyskland og 20 i Belgia.

Harzem forteller at det har vært lignende tilfeller før i landet før, men aldri sånn som dette.

– Ingen forventet at det skulle bli så ille. Det skjedde så fort.

Selv føler hun seg heldig.

– Jeg har et sted å bo og jeg har klær å gå med. Ikke mine egne vel og merke, men hvem bryr seg?

– Det er mange som ikke har det samme, legger hun til.

OVERSVØMT: Det stod vann nesten opp til taket i leiligheten til Svenja Harzem (26). Alle eiendelene hennes er ødelagt. Foto: Simen Askjer / TV 2

Enorme ødeleggelser

Distriktsmyndighetene i Köln offentliggjorde fredag formiddag luftfoto som viser de enorme ødeleggelsene etter den verste værkatastrofen siden andre verdenskrig i Tyskland.

Fredag morgen mistet flere personer livet i området Erfstadt-Blessem da flere hus kollapset i møte med naturkreftene.

En talsperson sier ifølge DPA at det kom gjentatte nødanrop fra folk som var fanget i husene. Flere skal ha befunnet seg i området til tross for evakueringsadvarslene.

I tillegg til de sørvestlige delene av Tyskland, er også Belgia, Nederland og Luxembourg hardt rammet av ekstremværet.

Det tyske forsvarsdepartementet har erklært militær katastrofealarm, sier en talsmann for departementet ifølge Welt.

ENORME ØDELEGGELSER: En mann går gjennom Bad Neuenahr-Ahrweiler som har fått enorme ødeøeggelser etter naturkatastrofen. Foto: Christof Stache / AFP

Den tyske delstaten Rheinland-Pfalz er spesielt hardt rammet etter flere dager med ekstreme nedbørsmengder.

Innenriksminister i Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, beskriver ifølge Welt situasjonen som katastrofal.

– Det er for tidlig å si hvor mange dødsfall det dreier seg om, da redningsmannskapene stadig finner lik når de leter i kjellere. Dette er dramatisk, sier han.