Hovland-trøbbel i British Open: Falt mange hakk på dag to

Viktor Hovlands håp om en topplassering fikk en knekk etter tre bogeyer på 2. runde i British Open. Golfstjernen gikk fredagen ett slag over par.

Nordmannen fikk det aldri til å flyte skikkelig på dag to på Royal St. George's. Han greide to birdier (hull 8 og 11), men det hjalp ikke stort. To tidlige bogeyer og en ny nedtur på fjerde siste hull sørget for det.

Hovland er totalt ett slag under par etter å ha gjort unna to av fire runder i årets fjerde majorturnering. Fredag isolert gikk han ett slag over par, men cuten klarer han med grei margin. Den er anslått å ende på +1.

Allerede på åpningshullet fikk Hovland problemer. Et mislykket utslag gjorde at han bommet på fairway, og forsøket på å redde seg til par satt ikke. Dermed ble det en bogey på direkten der 23-åringen torsdag fikk en birdie.

Hovland rakk kun å gå de to neste hullene på par før han var ille ute igjen. Han slet med å få ballen på greenen, og til slutt var han rundt ti meter unna å få til par. Det ble for vanskelig.

Først på det åttende hullet klarte Hovland å få dagens første birdie. Det gjorde han med en ganske lang putt. Birdie nummer to kom tre hull senere, men han skulle så gjerne hatt noen til.

I stedet kom en tredje bogey på det 15. hullet. Innspillet var ikke godt nok, og igjen ble chippen for tøff.

Hovland startet dagen på delt 19.-plass. Etter halvspilt turnering er han i øyeblikket nummer 34.

USA-duoen Collin Morikawa og Jordan Spieth leder British Open. Begge er ni slag under par, men sistnevnte kan rykke ifra før dagen er omme. Mesteren fra 2017 har flere hull igjen å spille.

