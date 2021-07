Stjerneparets business: Over 17 millioner kroner i inntekter – og det er ikke alt

Camilla Pihl og ektemannen Peter Peters har selskaper hver for seg, men også selskaper sammen.

Nå har årsregnskapene til tre av deres felles selskaper blitt sendt inn til Brønnøysundsregisteret. Disse regnskapene viser hvordan det gikk 2020.

17 millioner

Et av disse selskapene heter Peters & Phil Ventures. Peters er daglig leder og Pihl styremedlem.

Dette selskapet hadde inntekter på over 17 millioner kroner, og kostnader på over ni millioner.

Årsresultat ble på 6,5 millioner kroner. Hundre prosent av aksjene i dette selskapet eies av av holdingselskapet deres. Det hadde heller ikke et dårlig år.

Enorm økning

Peters & Phil Holding hadde et driftsresultat på -653.297, men enorme inntekter reddet selskapet. Faktisk hadde selskapet over 8,7 millioner kroner i finansinntekter.

Dette ga totalt et årsresultat på over 7,9 millioner kroner. I 2019 var årsresultat var «bare» ca. 1,5 millioner.

Det tredje selskapet deres, Camillapihl.no, var det eneste som ikke hadde en positiv bunnlinje.

Også dette selskapet hadde store økninger i inntekter, fra rundt 1,26 millioner kroner i 2019 til 2,54 millioner i 2020. Likevel gjorde store utgifter at selskapet fikk et årsresultat på -746.091 kroner.

Påvirket av korona

Peters sier følgende i en mail til God kveld Norge:

– Fjoråret med koronapandemien var utfordrende for flere deler av vår virksomhet, spesielt påvirket ble underholdning og annonsesalg, men andre deler virksomheten klarte vi å styre til vekst.

– Vi er ekstremt takknemlige for at vi har så mange flinke samarbeidspartnere og klienter, og vi sikter mot et 2022 som kan bli et rekordår. Utover dette har vi ingen kommentarer til regnskapet.

God kveld Norge spurte om hvor mye av lønn de tok ut, men det ønsket Peters ikke å svare på.

En mer fullstendig oversikt over hva forskjellige personer tjente i 2020, kommer riktignok ikke før mot slutten av året. Da offentliggjøres skattelistene.