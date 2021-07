Utviklingen bekymrer: – Altfor mange tar for lett på dette

I fjor opplevde politiet en økning i antall rusanmeldelser i trafikken blant unge under 18: – Særlig holdningen til narkotika er vi bekymret for, sier sjef i Utrykningspolitiet.

På generell basis har det vært en nedgang i antall rusanmeldelser i trafikken, men blant unge under 18 var det i 2020 en økning.

56 ble anmeldt for å ha kjørt under ruspåvirket tilstand, og stadig flere blir tatt for mobilbruk i trafikken. Dette skaper bekymring.

ADVARER: Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjons- og samfunnskontakt i Ung i trafikken. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Ifølge Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjons- og samfunnskontakt i Ung i Trafikken, kan det skyldes mangel på konsekvenstenkning og risikovurdering.

– Du tenker kanskje at det skjer ikke med meg, men vi ser at 26 prosent av dødsulykkene i trafikken skyldes ruskjøring, sier Sunde.

Økning i antall narkotika-påvirkede

Sjef i Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal, legger vekt på at unge generelt har hatt en bedring hva gjelder ruspåvirket kjøring de siste 20 årene.

– Men så er det altfor mange som tar for lett på dette. Særlig holdningen til narkotika er vi bekymret for, sier Hasseldal.

Ifølge tall fra politiet er det en nedgang i andelen som blir tatt med alkoholpromille, men en økning i antall som er påvirket av narkotika.

– Jeg tror egentlig at det har vært en nedgang, men vi har vært flinkere til å avdekke annen type ruskjøring enn alkohol, sier Hasseldal.

Ung i trafikken driver informasjonsarbeid i hele landet, og opplever de fleste ungdommene de arbeider med som reflekterte.

– Avhengig

Når det gjelder mobilbruk, har Hasseldal en klar beskjed:

– Dette gjelder ikke bare unge, folk flest er for dårlig på dette.

44 prosent bruker telefonen ulovlig under kjøring, ifølge en undersøkelse utført av politiet. Rundt nyttår økte de boten for mobilbruk under kjøring, samt antall prikker. Dette førte til en generell nedgang, men hos unge har det likevel vært en økning.

– De er så avhengig av å holde seg oppdatert, at det er viktigere enn trafikk, sier Hasseldal.

Bekymret for varslingstjenester

Flere selskaper driver med varslingstjenester for politikontroller, noe politiet opplever som en stor utfordring.

– Det svekker kontrollene, for vi vet at det er en fare for å bli tatt, det gjør at folk besinner seg, sier Hasseldal.

Han tror at dette kan føre til en større tilbøyelighet til å begå straffbare handlinger i trafikken, dette ser de på som bekymringsverdig.

– Her bør det kanskje gjøres noen reguleringer, for dette er i ferd med å bli et problem.

– Er dette et initiativ dere har tatt eller kommer til å ta overfor myndighetene?

– Det er noe vi ikke har målbært frem til nå, men nå synes jeg at dette har blitt såpass bredt om seg at dette er noe vi ønsker å se på, sier Hasseldal.