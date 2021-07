Tuftes siste OL: – Jeg har kun ett fokus

– Han skulle nok egentlig ønske at han var 20 år yngre, tror lagkamerat.

Samme dag som OL-ilden tennes, 23. juli, tar de norske roerne sine første åretak på rostadion i den japanske hovedstaden.

For Olaf Tuftes del blir Tokyo-lekene hans syvende - og siste OL.

– Jeg er ung og frisk, så jeg er klar. Jeg har gode folk rundt meg, som legger til rette for at jeg kan ta vare på kroppen min. Òg så er jeg for dum til å ha sluttet før, sier 45-åringen.

– Jeg tenker veldig lite på at det er min siste regatta. Jeg har kun ett fokus, og det er å gjøre alt jeg kan på å forberede gutta på å ro best mulig, sier han på et digitalt pressemøte fra sin precamp i Itako.

Der hviler, trener og forbereder de norske roerne før lekene setter i gang om kort tid.

OLYMPISK MESTER: Slik så det ut da Olad Tufte tok OL-gull i Athen i 2004 Foto: Morry Gash

– Det vi gjør er å forberede oss på merkelige steder før vi reiser til arrangørbyen. Det er likt som de seks tidligere lekene jeg har deltatt i, forklarer han.

Har tatt nytt grep før OL

De fire roerne som sitter i den norske dobbeltfireren på åpningsdagen har byttet rekkefølgene på sine sitteplasser i båten. Det håper de skal gjøre dem bedre.

– Ved å bytte, får man en liten justering på rytmen. Det er har gitt en god uttelling, sier Tufte.

Han vil ikke svare tydelig på om han og de andre norske roerne er gullkandidater i Tokyo.

– Vi er gode kandidater til å kjempe om om hva som helst som kommer foran nesa på oss. Vi er sultne på å ta det, så får dere tolke det som dere vil, sier Tufte lurt.

– En spesiell situasjon

Han er ikke den eneste norske roeren som legger årene fra seg etter OL i Tokyo. Også den tidligere OL-vinneren, Are Strandli, gir seg etter lekene, som foregår i et koronarammet land.

Strandli svarte slik på spørsmål om hvordan det er å forberede seg til OL under de rådende omstendighetene:

– Det er en spesiell situasjon. De vi har møtt er veldig opptatt av at alt skal gjøres etter regelboken. Det er ekstremt strengt, sier Strandli.

De strenge koronarestriksjonene, gjør at han og de andre utøverne må være isolert i «OL-boblen».

– Vi kan ikke gjøre noen ting. Vi kan være på hotellet og i konkurranser, sier Strandli, som sier han får tiden til å gå ved å lese bøker og se filmer, i tillegg til behandling, soving og forberedelser.

I Tokyo er det også svært høye temperaturer.

– Vi har forberedt oss ved bruk av simulert varme. Det er varmt og fuktig her, men det virker ikke å være et problem. Om en uke tror jeg det vil kjennes fint, sier Strandli.

Også han deltar i sitt siste OL.

– Selv om det er kort tid igjen av karrieren, er det som skjer disse ukene så viktige at det er vanskelig å tenke så mye lengre enn det, sier rogalendingen.

OL-debutant

Mens veteranene Olaf Tufte og Are Strandli avslutter sine karrierer etter de olympiske lekene, OL-debuterer Oscar Helvig (25) i Tokyo om to uker.

– Det er veldig kult å få være med på å avslutte Olaf sin karriere. Samtidig blir jeg nesten litt trist på hans vegne, fordi jeg vet hvor godt han liker å ro. Han skulle nok egentlig ønske at han var 20 år yngre, sier Helvig.

– Det som imponerer meg mest med Olaf er hvor ekstremt dedikert og nøye han er, og hardt han jobber hver eneste trening, sier 25-åringen, som strekker seg noe lenger i når han blir spurt om ambisjonene i Tokyo.

– Med den følelsen vi har hatt på trening, tror jeg ikke at vi er fornøyd uten medalje, sier Helvig.