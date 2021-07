TV 2 erfarer: Dønnum klar for belgisk klubb

Etter det TV 2 erfarer er så godt som alt i boks for en overgang for Aron Dønnum fra Vålerenga til Standard Liège.



Bare detaljer skal gjenstå før overgangen blir formalisert. Overgangssummen er ikke kjent, men det er ingen tvil om at Vålerenga gjør gode penger på 23-åringen som hadde kontrakt ut 2024.

Standard Liège endte på 6.-plass i den belgiske toppdivisjonen i fjor.

Søndag skal Vålerenga møte Haugesund borte. Det er foreløpig ikke klart når overgangen til Dønnum fullføres.

Har ønsket seg videre

Aaron Dønnum har vært kanskje Eliteseriens største profil i år, og har vært tydelig på at han ønsker seg et steg videre. Tidligere i år fikk han dessuten landslagsdebuten under Ståle Solbakken.

– For min del er det ikke så mye nytt egentlig. Hva Vålerenga har fått av bud og sånt... Det er på en måte der det ligger, sier han og legger til:

– Det er ikke noe hemmelighet at hvis det kommer noe bra, så har jeg lyst til å prøve meg i utlandet, uttalte Dønnum etter at han berget ett poeng mot Lillestrøm i forrige kamp.

I Eliteserien i år har Dønnum startet åtte kamper og scoret fire mål.

Sportssjef Jørgen Ingebrigtsen i Vålerenga har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse om saken.