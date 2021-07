Ezinne Okparaebo legger opp: – Stolt over alt jeg har oppnådd

Se TV 2s reportasje om hvorfor Ezinne Okparaebo tok en pause øverst!

Det bekrefter hun på sin Instagram-konto fredag.

– Det har vært en fantastisk reise. Men nå føler jeg tiden er inne til å gå mine egne veier, skriver hun på Instagram.

Okparaebo er Norges raskeste kvinne gjennom tidene og slo igjennom som 17-åring i 2005. Det året vant hun NM-gull på 100 meter.

GIR SEG: Ezinne Okparaebo (t.v.) kvalifiserte seg videre etter 100 meter forsøk under VM i Moskva 2013 i Moskva, Russland, lørdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Åserud, Lise

– Stolt over alt jeg har oppnådd

Hun har deltatt både i OL i 2008, 2012 og 2016. Høydepunktet kom under OL i London. Da løp Okparaebo inn til norsk rekord med tiden 11,10 og var bare ni hundredeler fra en finale.

– Jeg er så stolt over det jeg har oppnådd på banen, og ha vært Norges raskeste i 14 år, vært med i tre OL, og vært en av Europas og verdens raskeste kvinner i mange, mange år. Takk til alle som har stått ved min side på denne reisen, dere har alle investert i meg og støttet meg, skriver Okparaebo, og takket både sine sponsorer gjennom karrieren, klubben sin Salhus, fans, familie og venner.

– Jeg vil fortsette å inspirere og motivere og ta med meg alt jeg lærte fra min karriere på banen inn i nye prosjekter i fremtiden. Jeg takker Gud for alt. Hans plan, hans tid og hans vilje, konkluderer hun videre.

Okparaebo konkurrerte sist i et større stevne i august 2019. Hun kvalifiserte seg aldri for årets sommerleker i Tokyo.

– Riktig å gi seg nå

Fakta Ezinne Okparaebo: * Født: 3. mars 1988 * Klubb: BUL * Øvelse: Sprint * Utvalgte meritter: Norgesmester på 100 meter 14 ganger (2005-2017 og 2019). Vant kongepokalen i 2013 og 2014. NM-sølv på 200 meter i 2006. EM-sølv i 2009 på 60 meter innendørs, EM-bronse på 60 meter innendørs i 2011. * Personlige rekorder: 7,17 på 60 meter (norsk rekord), 11,10 sekunder på 100 meter (norsk rekord) og 23,30 sekunder på 200 meter. * OL-deltakelser: Tre (2008, 2012 og 2016). * Aktuell: Legger opp 16 år etter sitt første NM-gull.

Friidrettsprofilen innrømmer at det har vært en prosess å komme frem til beslutningen om å gi seg med sin aktive karriere.

– Nå har jeg slått meg til ro med det, men det har vært en prosess. Jeg ville ikke gi meg for tidlig, så det er en prosess og så kommer man til en erkjennelse at det er rett for meg. Nå gir jeg det fra meg, sier hun til VG om beslutningen om å legge opp.

På spørsmål om hva hun ser på som karrierens høydepunkt, trekker 33-åringen frem OL i London.

– En ting er medaljene og opplevelsene. Når jeg ser tilbake på det nå, så er det større enn da det skjedde. Det er nesten som at du har et mål og når du oppnår det, så tenker du selvfølgelig klarte jeg det. Når du får det litt på avstand tenker man at det var veldig stort å løpe OL i London foran 70 000 tilskuere og løpe inn til personlig beste og nesten en finale, sier hun.

Okparaebo har tatt en rekke NM-gull i sprint og står med to kongepokaler.