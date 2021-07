Lørenskog-siktet varetektsfengsles

Den 30 år gamle mannen meldte seg for politiet torsdag, og er siktet for drapsforsøk.

- Vi er glade for at mannen meldte seg for politiet. Siktede er per nå ikke avhørt, sier politiinspektør Ove Furseth, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning ved Øst politidistrikt.

Politiet opplyser om at de ikke har funnet våpenet eller bilen som tidligere var etterlyst.

30-åringen er siktet for å ha løsnet flere skudd mot en mann i 20-årene som satt i en bil på Skårer i Lørenskog tirsdag kveld.

Foreløpig jobber politiet ut ifra en hypotese om at en konflikt mellom to familier ligger bak skyteepisoden.