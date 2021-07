Sveriges OL-håp: – Hvorfor har jeg ingen far, og hvorfor tar han ikke ansvar?

Khaddi Sagnia reiser til OL i Japan som et av Sveriges store medaljehåp.

Men veien til toppen av ikke vært enkel for friidrettsprofilen. I et intervju med magasinet Femina forteller hun om den tøffe oppveksten i Hjällbo og savnet av sin far.

– Det var veldig tøft. Det ble en periode i mitt liv der jeg stilte spørsmålstegn ved alt. Hvorfor har jeg ingen far, og hvorfor tar han ikke ansvar. Hvordan kan man skape en ny familie, og forlate den man har, forteller hun til Femina.

Familien til Khaddi Sagnia flyttet til Sverige på 1980-tallet. Ved femårsalderen skilte foreldrene seg, og moren tok med Khaddi og hennes sju søsken til Hjällbo, litt nord for Göteborg. Faren ble værende i Skåne, hvor de var først bosatt, og mistet kontakten med familien.

27-åringen, som er yngst i søskenflokken på åtte, kan egentlig ikke forstå hvordan moren klarte å oppdra åtte barn som alenemamma.

OL-HÅP: Khaddi Sagnia. Foto: Aleksandra Szmigiel

– Jeg tenker fremdeles på hvilken utrolig kvinne mamma er som slet sånn for at vi skulle ha det så bra som mulig. Mamma er mitt hjerte, hun er alt for meg, sier Khaddi Sagnia, som i dag ikke har kontakt med sin far.

Selv om moren var en bauta i familien, legger friidrettsstjernen ikke skjul på at oppveksten i svenske Hjällbo var tøff. Vold og slåssing var en del av hverdagen.

– Det har alltid vært vanlig å slåss der, det var til og med nesten godtatt. Det var en måte å vise makt på. Jeg kunne slåss med venner om de snakket nedsettende til meg, jeg slåss med mine søsken og andre, både gutter og jenter. Man slåss eller ble slått, forteller hun.

Forrige sesong satte Sagnia ny personlig rekord da hun hoppet 6,92, og er en av dem som blir utpekt til å kjempe om det edleste metallet i Tokyo.