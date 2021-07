Oftedal om Rio-tårene: – Tenkt mye på det de siste fem årene

– Tårevått er en god måte å beskrive det på. Den semifinalen var en veldig tøff dag for oss. Der og da føltes det sånn: “Årh, skal vi spille en kamp til”, sier Oftedal til TV 2 på fredagens digitale pressetreff.

Semfinaletapet mot Russland og de påfølgende tårene fra Rio-OL i 2016 glemmer hun aldri, men i dag er landslagskapteinen takknemlig for erfaringen.

Det har gjort henne sterkere.

Eneste hun mangler

– Den bronsemedaljen vi endte opp med å få, den betyr veldig mye i dag. Nå har vi en sjanse til å virkelig kjempe om det gjeveste igjen, sier Oftedal.

– Vi har selvfølgelig tenkt mye på det og snakket mye om det i løpet av de siste fem årene, men så tror jeg også samtidig at det er viktig at vi ikke skal revansjere noe. Bronsemedalje i OL var et utrolig godt resultat, uavhengig av at vi lyst til å gjøre det best mulig nå. Så det er mer driven generelt som idrettsutøver man har for å jobbe for kanskje den aller største medaljen som sitter i meg nå.

Personlig er OL-gullet det eneste hun mangler. En eventuell finaleseier ville betydd absolutt alt.

– Dette er den største fallgruven

– Vi går inn i dette mesterskapet med stor tro på laget. Vi vet at vi har kjempegode muligheter, men at det samtidig ikke er nok i seg selv. For hadde bare det handlet om å tro på det og ville, så er det mange som hadde stått med gullmedalje. Jeg føler vi er klar over fallgruvene, sier hun.

– Hvilke fallgruver?

– Ville det for mye. Bli anspent. Jeg tror det er kjempeviktig å stå i svingninger. Det er mange lag som har trent lenge for dette. Det å takle motgang blir kjempeviktig - både underveis i kampene og gjennom hele kamper. Vi skal jobbe med scenarier, forklarer hun.

– Vi må passe på å ikke bli overgira så det bikker over, presiserer hun.

Norge spiller sin første kamp den 25. juli mot Sør-Korea. Resten av lagene i gruppa A er Nederland, Montenegro, Japan og Angola.