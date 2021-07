Reagerer på at ikke flere ble evakuert: – Forventer ikke at så mange dør i flom i 2021

BRUSSEL / ADENAU / OSLO (TV 2): Tolv personer som bodde på et hjem for funksjonshemmede, døde i flommen i Tyskland fordi hjelpen ikke kom tidsnok. Nå spør folk seg hvorfor ikke flere innbyggere ble evakuert.

Over 1300 personer er savnet og over 100 er døde etter at en katastrofeflom rammet Mellom-Europa denne uken.

De aller fleste døde og savnede er meldt i Tyskland.

Nå stiller folk seg spørsmålet om hvordan dette kunne skje, at ikke flere personer ble evakuert.

En av de mest tragiske hendelsene meldes om fra byen Sinzig. Der omkom tolv personer med funksjonshemminger i flommassene. De døde fordi hjelpen ikke kom tidsnok, skriver Bild.

Sjokk-vannstand: - Eksplosivt

– Veldig, veldig alvorlig

Tidlig denne uken sendte EUs flomvarslingssystem (EFAS) ut et ekstremvarsel.

Professor Hannah Cloke, hydrolog og rådgiver for EFAS, sier at antallet døde og antallet savnede er en «enorm feil i systemet».

– Jeg forventet at flere personer ble evakuert. Du kan ikke forvente å se at så mange dør av flom i 2021. Dette er veldig, veldig alvorlig, sier Cloke til Politico.

Tysklands meteorologiske institutt DWD sendte ut en advarsel om uværet som var i vente til lokale myndigheter, sier talsperson Uwe Kirsche.

– DWD er ikke ansvarlig for å ta initiativ til evakueringer og andre tiltak på et sted. Det er en oppgave for lokale myndigheter, sier Kirsche.

Noen lokale myndigheter evakuerte folk, skriver Politico. Blant annet den belgiske byen Liège og flere steder i Luxembourg.

ENORME ØDELEGGELSER: Det er enorme ødeleggelser over store områder i Mellom-Europa som følge av et ekstremvær onsdag. Her har et hus kollapset og vannet har tatt med seg jordmassene. Foto: David Young / DPA / AP / NTB

Professor: Ikke fått beskjed

Det at EFAS sendte ut ekstremvarsel, betyr at det er fare for liv.

Hydrolog Cloke sier at varselet ikke sier at man må evakuere. Det er opp til myndighetene.

– Men hvis du står overfor et varsel om at det er fare for liv, og du vet hvor det skal skje, sørger du for evakuering. Slik fungerer katastroferisiko-styring, sier hun.

Folk hadde tydeligvis ikke fått beskjed, sier hun.

Folk i den tyske byen Adenau sier til TV 2 at gatene ble fylt med vann på bare 20 minutter. Regnmassene kom som et sjokk på alle sammen.

– Meterologer kunne se dette kratige regnet komme og ga varsler tidligere denne uken. Likevel ble advarselen ikke tatt seriøst nok og forberedelsene var utilstrekkelige, sier hun også, skriver Washington Post.

Miljøforsker Bernd Mehling sier til kringkasteren WDR at slikt vær ser man vanligvis om vinteren.

– Dette, med denne intesiteten, er fullstendig uvanlig om sommeren, sier han, skriver Independent.

– Kunne ikke forberede seg

En flomekspert som TV 2 snakket med onsdag, sa at ingen hadde forutsett hvor dramatisk det kunne bli.

– Nedbørsmengden var så mye større enn det man hadde forventet at skulle være mulig, sier Halvor Øverland, som har doktorgrad i vannbygging og bor i Tyskland, der han jobber med flomsikring.

Det har regnet mye i Tyskland de siste ukene, og det er med på å gjøre situasjonen enda mer utfordrende, fordi vanngrunnen er mettet for vann. Det fører til at det blir enda høyere vannføring i elvene.

– Det var ekstremt mye nedbør som kom på veldig kort tid. Det kunne man ikke vært forberedt på, sier han.

LETER ETTER SAVNEDE: Redningsarbeidere søker etter folk i byen Schuld i Tyskland. Ingen nettforbindelse gjør det vanskelig å få tak i folk. Foto: Thomas Frey / DPA / AP / NTB

Kritikk mot medier

Det har også kommet hard kritikk mot medier, særlig WDR, den tyske allmennkringkasteren.

De brøt ikke det ordinære programmet da katastrofealarmen gikk natt til onsdag, og folk ble bedt om å lytte til radio, skriver Bild.

I stedet for å sende nyheter om flommen, sendte de en dokumentar om OL.

WDR sier til avisen at de «deler vurderingen» om at de burde har rapportert mer omfattende fra flomområdene, men til nettsteder RNA sier de at studioet deres i Wuppertal ble selv påvirket av uværet.

ØDELEGGELSER: Det lite igjen av åkeren etter at vannmassene tok med seg mye av jorda onsdag. Foto: Myndighetene i Köln

Tema i valgkampen

Tyske medier melder om at flommen kommer til å bli et tema i høstens valgkamp.

Ministerpresient Armin Laschet i Nordrhein-Westfalen, som pekes på statsminister Angela Merkels etterfølger, mener at landet må forberede seg mer på slike hendelser.

– Vi kommer til å stå overfor slike ting igjen og igjen. Vi må få opp tempoet på klimabeskyttelse både på europeisk, føderalt og globalt nivå, fordi klimaendringer er ikke begrenset til en stat, sier han, ifølge Washington Post.