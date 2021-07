Politiet mener svensk rapper blir avslørt i musikkvideo: Siktet for drap på 12-åring

Tre menn er siktet etter drapet på svenske Adriana (12). Det skriver det svenske politiet i en pressemelding.

Bevisene som kan felle dem kommer fra en musikkvideo de spilte inn selv - og en patron som de la igjen på bakken.

DREPT: 12-åringen ble trolig et tilfeldig offer. Foto: Naina Helén Jåma/ TT

Skutt utenfor McDonalds

Adriana skulle bare kjøpe en burger på McDonalds 2. august 2020 i Botkyrka utenfor Stockholm. Så ble hun skutt og døde, før hun rakk å bli tenåring.

Dødsfallet har skapt overskrifter i nabolandet vårt i snart ett år. Først nå mener politiet at de kan ha funnet gjerningsmennene.

Nå er tre menn, inkludert en rapartist, siktet for alvorlig våpenkriminalitet knyttet til drapet. Ifølge poltiet hadde mennene minst fire våpen.

En annereledes etterforskning

To dager før skytingen møttes de siktede for å spille inn en musikkvideo i en garasje. Denne ble lastet opp på YouTube litt senere i august 2020, ifølge Aftonbladet.

På musikkvideoen er det mange spor, flere våpen, deriblant det poilitiet mener er mordvåpenet: En AK-47.

En av personene vifter med hans AK-47, og patroner detter ned på bakken. Disse patronene er like de som ble funnet drapsnatten.

Politiet fikk enda mer drahjelp av musikkvideoen. De poserer nemlig foran en Audi. Dette er den samme bilen som ble avbildet utenfor McDonalds 2. august.

Politiet fant råmaterialet til musikkvideoen på en mobil, og da skal mange brikker ha falt på plass.

I SORG: Innbyggerne i Botkyrka samles for å minnes Adriana. Foto: Stina Stjernkvist

Tilfeldig offer

Rundt ti meter unna Adriana, stod to kjenninger av politiet. Politiets teori et at disse to mennene egentlig var målet for skytingen.

En overvåkingsfilm fra parkeringsområdet viser at gjerningsmennene «skyter hensynsløst fra førersetet i bilen».

Det er totalt åtte personer som er mistenkt i saken. De nevnte tre mennene, deriblant rapperen, er mistenkt for å ha håndtert drapsvåpenet før skytingen. De resterende er mistenkt for selve drapet.

Politiet leter etter ytterligere informasjon angående drapet.

– Vi antar at det er mennesker som har kjennskap til drapet og gjerningsmennene som ennå ikke har kontaktet politiet. Vi oppfordrer alle som har kjennskap til saken om å ta kontakt. Vi ønsker spesielt informasjon om våpnene som vises i musikkvideoen i forbindelse med den hvite Audien, da disse ennå ikke er funnet, sier etterforskningsleder Lukas Molander i pressemeldingen.