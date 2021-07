Fotballryktene: – Ancelotti vil hente Salah til Real Madrid

Real Madrids trener Carlo Ancelotti har gitt klubbledelsen klar beskjed om at han ønsker å hente Liverpool-stjernen Mohamed Salah denne sommeren. Ancelotti ber klubben betale det Liverpool krever for 29-åringen. Real Madrid er ogå interessert i PSG-stjernen Kylian Mbappé, men tror 22-åringen blir for dyr, skriver spanske Fichajes.

Samtidig kan Liverpool-trener Jürgen Klopp trolig glemme å hente Inter Milans EM-vinner Nicolo Barella. Han er ikke til salgs, uansett pris, slår overgangsguruen Fabrizio Romano fast på Twitter.

Klopp får også nei fra Fiorentina på henvendelsen om å kjøpe Dusan Vlahovic. Fiorentina har tilbudt 21-åringen en ny langtidskontrakt, melder Calciomercato.

Tottenham er interessert i å kjøpe Romas midtbanestjerne Lorenzo Pellegrini. 26-åringen har en utkjøpsklausul på 26 millioner pund, melder Athletic.

Tottenham har heller ikke gitt opp håpet om å hente den 28 år gamle angriperen Danny Ings, men Southampton er så langt lite villig til å selge til London-klubben, skriver Evening Standard.

Arsenal vil forsøke å sikre seg Chelseas 23 år gamle angriper Tammy Abraham, men får kamp fra både Tottenham og Inter Milan, som også er ute etter spilleren, skriver The Telegraph.

Samme avis melder at Chelsea nå har vendt blikket mot Tottenhams målmaskin Harry Kane og eller Inter Milan-spissen Romelu Lukaku. Grunnen er at Chelsea nå har skrinlagt planene om å forsøke å hente Erling Braut Haaland for milliardsum, rapporterer The Telegraph.

Spanske Atletico Madrid kan bli Manchester United-spilleren Jesse Lingards nye klubb. Det melder 90min. Lingard imponerte på lån hos West Ham forrige sesong.

Real Madrid har akseptert at den franske stopperstjernen Raphael Varane ikke vil signere en ny kontrakt, og er forberedt på å selge 28-åringen til Manchester United. Det hevder Goal.

Chelseas forsvarsspiller Emerson Palmieri er ønsket av Serie A-giganten Inter og José Mourinhos Roma, påstår Calciomercato.

Newcastle er i sluttforhandlinger med Arsenal om å hente Arsenals Joe Willock på permanent basis, melder Chronicle.

AC Milan har avslått et bud på 380 millioner kroner fra PSG for den franske midtbanespilleren Theo Hernandez. Det melder Tuttosport.

Everton har en avtale klar for den 16 år gamle engelske angriperen Francis Okoronkwo. Han blir hentet fra Sunderland for omlag 12 millioner kroner, melder The Daily Mail.