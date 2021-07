Formel 1-stjernen ble ranet etter EM-finalen – sliter fortsatt med å sove

McLaren-fører Lando Norris har hatt en flott sesong og ligger på 4. plass i VM-sammendraget før racet på Silverstone søndag.

Men 21-åringen fra Bristol har ikke hatt har ikke hatt en optimal oppladning til løpet på hjemmebane.

Søndag var han til stede på sin aller første fotballkamp – EM-finalen mellom England og Italia. Det offisielle tilskuertallet på Wembley denne kvelden var 65 000, men i realiteten var det langt flere på tribunen.

Ranet utenfor stadion: – Takknemlig for å være her

Store gjenger uten billett presset seg forbi barrikader og vakter, og inn på stadion, og det var i det hele tatt en svært kaotisk stemning på og rundt Wembley – både før og etter kampen.

Da Norris returnerte til bilen sin etter kampslutt ble han ranet utenfor arenaen.

Tyvene stakk av med en Richard Mille-klokke verdt om lag 490 000 kroner, og etterlot den unge Formel 1-profilen «uskadd, men forståelig nok rystet», ifølge en pressemelding fra McLaren-laget.

Torsdag møtte Norris pressen i forbindelse med en lansering av neste års biler, og 21-åringen innrømmer at den skremmende opplevelsen fremdeles sitter i.

– Det går bra. Men jeg har følt meg bedre, det kan jeg si. Jeg skal ikke lyve, jeg føler meg ikke perfekt tilstand, men jeg kommer meg, sier Norris til Sky Sports.

– Jeg har en jobb å gjøre mentalt sett. Jeg har slitt med å sove, innrømmer unggutten, som ikke kom helt uskadet fra episoden.

– Det er ikke ideelt, jeg er fortsatt litt øm. Men det andre som har det verre enn meg etter Wembley. Jeg kommer til å jobbe med det, og jeg er sikker på at jeg vil være i best mulig tilstand. Jeg føler at jeg fortsatt kan gå ut der og fokusere på det jeg skal gjøre, og det er det viktigste.

Bristol-gutten ønsker ikke å utbrodere om hendelsen.

– Jeg var vel bare uheldig. Jeg ønsker egentlig ikke å gå for mye inn på detaljer, men jeg er takknemlig for å være her.

– Det er ikke det hyggeligste i verden å oppleve for noen, og det var ikke bare meg det hendte. Det skjedde med flere andre. Det er en opplevelse jeg ikke unner noen.

– Det var tøft, det har vært noen tøffe dager.

Flere personer arrestert

Over 86 personer er arrestert i forbindelse med finalen på Wembley.

Flere av personene ble pågrepet etter å ha forsøkt å storme Wembley i forkant av kampen. Det britiske fotballforbundet (FA) understreker at vaktholdet ved arenaen var rustet opp før kampen.

– Oppførselen til de som forsøkte å ta seg inn på arenaen på ulovlig vis var uakseptabel, farlig og hensynsløs. Ingen vakt skal måtte bli utsatt for denne type oppførsel, og vi takker dem for deres innsats på søndag, skriver FA.

Fotballforbundet beklager videre til alle som ble påvirket av bruduljene.