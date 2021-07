NHL-målvakten hylles etter nye opplysninger: – Han døde som en helt

Se bilder fra minnestunden og hør kompisens rørende tale i videovinduet øverst.

Tidligere denne måneden kom sjokkbeskjeden om at den latviske NHL-målvakten Matiss Kivlenieks hadde omkommet i en fyrverkeriulykke i forbindelse med feiringen av den amerikanske uavhengighetsdagen 4. juli.

Torsdag ble det avholdt en minnestund i Columbus, hvor 24-åringen spilte for Columbus Blue Jackets. Her fortalte landsmannen og lagkompisen Elvis Merzļikins om Kivlenieks siste minutter.

Ble truffet i brystet

Han levner ingen tvil om at unggutten ofret sitt eget liv for å redde Merzļikins og hans gravide kone.

Blue Jackets-spilleren var oppløst i tårer da han fortalte om hvordan kompisen hadde omkommet.

Hele laget var hjemme hos treneren og under feiringen ble et batteri med fyrverkeri tent på, og ved et tidspunkt veltet batteriet og skjøt i retning mot en større ansamling.

MINNESMERKE: Det ble torsdag avholdt en minnestund for avdøde Matiss Kivlenieks i Columbus. Foto: Jay Laprete

Målvakten, som satt i et boblebad, ble truffet i brystet av fyrverkeriet som eksploderte og forårsaket så omfattende skader på de indre organene at hans liv ikke sto til å redde.

Merzļikins forteller at kompisen reiste opp før han ble truffet. Det kostet ham livet. Men reddet trolig mange flere.

– Hadde han bare sittet i ro, hadde det ikke skjedd noe.

– Jeg sto og klemte konen min, seks, syv meter bak ham. Han reddet min ufødde sønn, han reddet konen min og han reddet meg. Han reddet sin siste puck, sier Merzļikins på minnestunden, som du kan se deler av øverst.

Vil oppkalle sønnen etter kompisen

Målvaktstreneren i Blue Jackets talte også på seremonien.

– Jeg elsker deg. Jeg kommer alltid til å elske deg. Du var som en sønn for meg, og en fantastisk venn for alle, sier Manny Legace.

Kivlenieks, som også var latvisk landslagsmålvakt, kom samtidig med landsmannen Merzļikins til Columbus før 2019/20-sesongen, og bodde også sammen med dem. De to latvierne sto hverandre svært nært.

– Min kone fortalte at hun var urolig for ekteskapet ettersom Matiss og jeg hadde vår bromance. Jeg sa til ham hver eneste dag at jeg elsket ham. Han var som en bror for meg.

Han mener også at landsmannen reddet flere liv denne skjebnesvangre julikvelden.

– Min sønn kommer til å bli oppkalt etter Matiss. Han døde som en helt, og det er ikke jeg som sier det. Det var legene.