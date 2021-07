Ineos får kritikk: – Svært overraskende av et så stort lag

Det er syklet 18 etapper i Tour de France, men Ineos Grenadiers står fortsatt uten et eneste seier. I sammendraget er Richard Carapaz på tredjeplass med nesten seks minutter opp til ledende og så langt uslåelige Tadej Pogacar.

Storlaget kom til Tour de France med et supersterkt mannskap, der det ble snakket om at fire av rytterne var i stand til å ha den gule trøyen inn til Paris.

Vinnerne av årets Critérium du Dauphiné og Sveits rundt, henholdsvis Richie Porte og Richard Carapaz, sto på startstreken i Brest. Det samme gjorde fjorårsvinner i Giro d'Italia, Tao Geoghegan Hart. De var i utgangspunktet hjelpere for lagets kaptein og tidligere Tour de France-vinner Geraint Thomas.

– Geraint Thomas fikk skulderen ut av ledd og har slitt seg gjennom Touren, men Ineos bare fortsetter å kjøre for å forsvare en gul trøye, selv om de egentlig er langt ifra. At de ikke helt klarer å endre innstilling og taktikk og kjøre offensivt og se andre muligheter, er svært overraskende av et så stort lag, sier TV 2s sykkelekspert Emma Johansson, som har to sølvmedaljer fra OL.

– Ineos har vært skuffende i Tour de France. Ikke bare fordi man sammenligner dem med hva de har gjort før, men fordi vi hadde forventninger til dem da de kom til Tour de France. De hadde gjort rent bord i Sveits rundt, Critérium du Dauphiné og det som er, men så har de kommet inn her og fått bank, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes i Tour de France-studio.

Rasch fornøyd med etappen

Team Ineos' norske sportsdirektør Gabriel Rasch fortalte til Eurosport at de hadde planer om å få til noe på torsdagens fjelletappe. Rasch virker imidlertid fornøyd med innsatsen til sine ryttere på ferden fra Pau til Luz Ardiden.

– Vi hadde planlagt å sende Geraint Thomas eller Michal Kwiatkowski i et av bruddene, men det gikk ikke. Vi ønsket å kontrollere rittet og ikke gjøre det for hardt, så vi skulle få med nok folk i avslutningen, sier Rasch.

– Vi hadde håp om at Richard Carapaz kunne få til noe i spurten, men Pogacar var for sterk til slutt. Det var et godt forsøk, og jeg er fornøyd med måten gutta syklet i dag. Det var en vanskelig dag med kamp om klatretrøyen, og da kan du knapt kontrollere. Det var mange interesser, men ting gikk bra for oss, sier han.

Geraint Thomas legger ikke skjul på at han gleder seg til å bli ferdig med Tour de France. Waliseren mener det har vært en annerledes Tour i år.

– Det har ikke vært så kontrollert. Det har vært villere med angrep og brudd. I tillegg har vi hatt flere krasj. Det hjalp ikke å få skulderen ut av ledd for min del, men det er en del av sykkelsporten. Jeg kjemper meg gjennom det, og man har gode og dårlige dager, sier Thomas etter torsdagens etappe.

– Rart og svakt

Magnus Drivenes mener flere av Ineos-rytterne burde fått større frihet.

– I dag kjørte de hardt opp og ned Tourmalet og inn i Luz Ardiden. Hjelperytterne er åpenbart i ganske god form, og de kunne vunnet etapper om de hadde fått litt frie tøyler ettersom Carapaz er fem minutter bak Pogacar. Jeg synes det er en rar prioritering og en svak gjennomføring, sier TV 2s ekspert.

I intervju med TV 2 før starten på 18. etappe snakket Rasch om viktigheten av å ta en plass på podiet for Richard Carapaz, som etter årets siste fjelletappe er 2.27 foran den australske overraskelsesmannen Ben O'Connor på fjerdeplass.

Johansson mener Jumbo-Visma er eksemplariske i årets Tour de France.

– De er et prakteksempel på hvordan man snur det. Primoz Roglic krasjet og brøt. De tenkte hvordan de skulle redde Tour de France. De har fått maksimalt ut av Touren med etappeseirene og Jonas Vingegaard som klarer å levere under et press han ikke var forberedt på, sier Emma Johansson.

Vingegaard ligger på en andreplass i sammendraget med kun utilnærmelige Tadej Pogacar foran seg på listen. Avstanden opp er 5.45 for dansken.