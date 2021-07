Kristoffer Zachariassen solgt fra Rosenborg til Ferencváros

Saken oppdateres.

Sotraværingen har kun vært halvannet år i Trondheim, og rakk å score 21 mål på 45 kamper fra sin midtbaneposisjon. Han var toppscorer for klubben i årets Eliteserien med åtte mål.

– Kristoffer har vært en solid spiller for oss og har gjort det såpass bra at han har blitt attraktiv for klubber nede i Europa. Vi har fått et meget godt tilbud og Doff kjenner selv at han har lyst til dette. Derfor kjennes det riktig på alle plan, sier sportslig leder Mikael Dorsin på klubbens nettsider.

Eurosport meldte tidligere torsdag at det var snakk om en overgang med totalramme på 15 millioner kroner.

Kristoffer Zachariassen er klar for de ungarske seriemesterne Ferencvaros.



Lykke til videre, Doff! — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) July 15, 2021

I Ungarn blir Zachariassen lagkompis med landslagskollega Tokmac Nguen. Hovedstadsklubben spilte Champions League-fotball i fjor etter å ha slått ut Molde i kvalifiseringen.

Onsdag tok de seg videre fra første kvalifiseringsrunde i turneringen.

(©NTB/TV 2)