Saka åpner opp etter straffemissen – kommer med klar melding til Facebook

19-åringen ble noe overraskende satt opp som Englands femte straffeskytter i EM-finalen mot Italia.

Arsenal-spilleren bommet som kjent på sin straffe og fikk umiddelbart en bølge av hat og rasisme skylt mot seg på sosiale medier.

Takker for støtten

I et åpent brev publisert på Twitter skriver Saka at han har holdt seg unna sosiale medier de siste dagene for å tilbringe tid med familien og reflektere over de siste ukene.

– Min reaksjon etter kampen sier alt. Jeg hadde så vondt og følte at jeg hadde skuffet dere alle sammen. Men jeg kan love dere at jeg ikke vil la det øyeblikket, eller den negativiteten jeg har mottatt denne uken, knekke meg.

Kantspilleren skriver i brevet at han er svært takknemlig for all kjærligheten og de positive meldingene han også har mottatt etter finalen, men han legger ikke skjul på at det også har vært mye hat.

Klar melding til Big Tech-gigantene

Saka bommet på den avgjørende straffen, og sammen med Jadon Sancho og Marcus Rashford, fikk han hets og rasisme rettet mot seg på sosiale medier i etterkant. Ifølge organisasjonen Kick It Out, som arbeider mot rasisme i fotballen, kom i overkant av 70 prosent av de rasistiske ytringene mot de engelske spillere, fra utlandet.

I brevet kommer 19-åringen med en klar melding til Big Tech-gigantene.

– Til sosiale medier-plattformene Instagram, Twitter og Facebook – jeg håper at ingen, verken barn eller voksne, skal måtte være gjenstand for slike hatefulle og smertende meldinger som jeg, Marcus og Jadon har mottatt denne uken.

– Jeg forsto instinktivt hvilket hat som kom til å bli rettet mot meg, og det er en trist realitet at deres plattformer ikke gjør nok for å stoppe disse meldingene.

– Det er ingen plass til rasisme eller hat av noe slag i fotball eller noen andre steder av samfunnet, skriver Saka og avslutter:

– Kjærligheten vil alltid vinne.