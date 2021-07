Slik unngår du spredning fra hagen din

Øyene Fyrsteilene og Bjerkholmen ligger idyllisk til i indre Oslofjord, og er begge i naturreservater. På begge øyene har det havnet planter som ikke hører hjemme i norsk natur. Som for eksempel gravbergknapp.

Den kan være fin å se på, men er en stor trussel for andre arter. På Fyrsteilene er planten svært utbredt, og den ligger som et teppe utover store deler av øya. Sakte, men sikkert utkonkurrerer den aksveronika på øya - en art som er truet og ligger på rødlista.

TRUET ART: Humlene trives godt blant den rødlistede arten aksveronikaen på Fyrsteilene i Oslofjorden. Under planten ligger gravbergknappen som et stort teppe på øya. TAR OVER: Gravbergknapp er i ferd med å ta over plassen til aksveronika (de blå blomstene) på Fyrsteilene i Oslofjorden.

Kan spre seg i stor skala

Første gang gravbergknapp ble observert i Norge var trolig i 1876 i Oslo. Planten egnet seg godt som pynt i hager, men etter hvert spredde den seg ut i naturen. I dag finnes arten i alle fylker, bortsett fra Troms og Finnmark.

KONKURRANSEDYKTIGE: Fremmede høyrisikoarter kan spre seg svært effektivt, sier botaniker og biolog ved Naturhistorisk museum, Lovisa Gustafson.

Botaniker og biolog ved Naturhistorisk Museum, Lovisa Gustafsson, sier at planten kan spre seg svært effektivt.

– Den kan spre seg via rotskudd eller frø. Men hvis en liten bit av planten faller av, så kan den også spre seg via for eksempel vann. Når den kommer i land igjen, så kan den slå rot og etablere en ny populasjon, sier Gustafsson.

Disse plantene er ulovlige Alaskakornell

Alpegullregn

Balsampoppel

Blomstermispel

Dielsmispel

Filtarve

Gravbergknapp*

Grønnpil

Gullregn

Hagelupin

Hybridslirekne

Høstberberis

Jærlupin

Kanadagullris

Kjempebjørnekjeks

Kjempegullris

Kjempeslirekne

Kjempespringfrø

Parkslirekne

Prydstorklokke

Rynkerose

Sandlupin

Sibirbergknapp*

Sprikemispel

Sølvarve

Tromsøpalme

Vasspest

Smal vasspest * Forbudet gjelder ikke planting på grønne tak, men i mange kommuner kreves tillatelse for å gjøre dette. Kilde: Miljødirektoratet

Siden 2016 har det vært ulovlig å selge arter som gravbergknapp og rynkerose i Norge. Årsaken til forbudet er at de kan ødelegge det biologiske mangfoldet i norsk natur.

Artene er blant de 233 som utgjør en høy risiko for det biologiske mangfoldet. Til sammen er det om lag 1500 fremmede arter i Norge.

– De er rett og slett veldig konkurransedyktige og kan slik trenge unna hjemlige norske arter. I verste fall kan de ta over og forandre hele naturtyper, sier Gustafsson.

Urealistisk å fjerne alt

– Det er vanskelig å bekjempe dette her uten å fjerne alt det andre i tillegg, sier Haakon Haaverstad om gravbergknappen på Fyrsteilene.

Han er naturoppsyn og seniorrådgiver i Statens Naturoppsyn (SNO). Gjennom jobben bruker han mye tid i løpet av et år på å fjerne fremmede arter.

Naturoppsyn i SNO, Haakon Braathu Haaverstad sier at gravbergknapp er utfordrende å bekjempe.

En annen plante som kan gjøre stor skade på mangfoldet i naturen er rynkerose. På Bjerkholmen utenfor Fornebu er det flere store kratt av arten.

– Med lokal innsats over noen år blir man kvitt det, men det må følges opp i en tid etterpå. Frøene ligger som en bank i jordsmonnet, så det vil spire litt selv om man tar vekk hovedplanten. Men i flere områder har man lykkes med å fjerne det, sier Haaverstad om planten med de rosa bladene.

SNO jobber med å forebygge spredning av fremmede arter til nye steder. Haaverstad sier at forekomsten av de uønskede plantene i Norge er for stor til at det er realistisk å få fjernet alt.

RYNKEROSE: Haaverstad bruker mye tid i løpet av et år på å fjerne fremmede arter. På Bjerkholmen ved Fornebu er det mye rynkerose. FRØ: Rynkerose har mange nyper. Frøene kan gi grobunn for nye vekster hvis de blir spredt.

– Vi jobber i utvalgte områder for å fjerne dette lokalt og ivareta naturmangfoldet som er der. Men total fjerning av rynkerose er helt urealistisk, sier Haaverstad.

Fire råd for å unngå spredning

Mange nordmenn kan ha fremmede arter i hagen sin uten å vite det. For å unngå at disse skal spres ukontrollert i naturen, har Miljødirektoratet laget noen råd til hageeiere.

– Man må gjøre seg kjent med sin egen hage og finne ut om noen av plantene kan være på svartelisten. Det andre er å passe på at disse ikke sprer seg. Så skal man ikke dele planter hvis de er på svartelisten, sier Haaverstad.

I tillegg må man passe på å sortere hageavfallet riktig, ifølge Haaverstad. Hvis det blir dumpet i en skråning, kan det bidra til at uønskede planter blir spredt.

– Hageavfall må til et godkjent mottak. Det har kommunen gode systemer for, sier Haaverstad.