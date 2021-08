Enorm økning i henvendelser om spiseforstyrrelser: – Stadig flere yngre som tar kontakt

– Jeg har vært veldig bekymret for pandemiens påvirkning på de som sliter. Vi ser jo det at det særlig er de med spiseforstyrrelser som takler denne situasjonen ekstra dårlig, forteller Anne-Pia Lystrup.

Hun jobber som frivillig for å hjelpe folk med spiseforstyrrelser, men kjenner også selv godt til hvordan det føles på kroppen.

Sent i tenårene ble hun syk med anoreksi, og det tok 12 år før hun ble friskmeldt.

– Jeg skammet meg over å spise, og følte jeg ikke fortjente å ha det godt. Jeg hadde ikke lov til å ha behovet på en måte, sier Anne-Pia om tiden hun var syk.

Nær dobbelt så mange tar kontakt

Antall henvendelser til organisasjonen fra barn og unge som sliter med spiseforstyrrelser har økt med 92% de første fem månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor.

I fjor fikk de i perioden januar til mai 863 henvendelser - i år var tallet på 1.658.

– Det vi merker er at de som ikke har hatt en problematikk tidligere eller som har vært velfungerende, også har fått en spiseproblematikk, sier Irene Kingswick, generalsekretær i ROS.

Hun mener dette kommer i tillegg til at de som allerede var syke, har blitt dårligere.

– Så vi mener å se at flere har blitt syke under pandemien, sier Kingswick.

ROS: Generalsekretær Irene Kingswick i Rådgivning om spiseforstyrrelser. Foto: Ingrid Wollberg/TV 2

Organisasjonen forteller at de som tar kontakt er yngre og sykere enn før pandemien.

Noen av dem er barn helt ned i 8-9 års alderen.

– Det er stadig yngre barn som begynner å bruke mat som en mestringsstrategi, og selvfølgelig ikke har noen forutsetninger for å forstå hvor alvorlig det er og hvilke innvirkninger det har på livet, sier Kingswick.

Sprengt kapasitet

Seksjonen for spiseforstyrrelser i Vestre Viken har måtte flytte lokalene sine midlertidig fordi kapasiteten ble sprengt i vår.

– Våre tidligere lokaler i Drammen var ikke store nok for å møte den pågangen vi har hatt fra barn og ungdom det siste året, som har vært i behov for intensiv oppfølging av en spiseforstyrrelse, forteller overlege Dorthe Fuglenes.

OVERLEGE: Dorthe Fuglenes jobber ved Seksjon for spiseforstyrrelser og akutt ved Vestre Viken. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Nå jobber de i midlertidige lokaler like ved Bærum sykehus, og har gått fra 3 til 5 sengeposter.

– Det siste året har vi sett en økning, men kanskje en forverring det siste halvåret, sier hun om pågangen av unge som trenger hjelp.

Hun presiserer at de nå opplever at de får gitt behandling til barn og ungdom som trenger det, både døgnbehandling og poliklinisk behandling.

– Tilbudene har økt

Helse- og omsorgsdepartementet sier at de har vært opptatt av å holde helsesykepleiere på skoler og tjenester for sårbare barn og unge i kommunene under pandemien.

– I spesialisthelsetjenesten har det også blitt økt tilbud både poliklinisk på dagtid og på innleggelser, og det har vært etablert et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenestene og kommunene og fastlegene, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H).

MENER TILBUD HAR ØKT: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Selv om tilbudene har økt, innrømmer hun at ventetidene fortsatt ikke er korte nok.

– Men jeg tror at uten disse tiltakene ville veldig mange flere ikke fått nødvendig hjelp, og mange hadde blitt for syke før de fikk hjelp, sier Erlandsen.

Hun ser alvorlig på situasjonen der folk opplever mindre tilgang til hjelp enn de ellers ville hatt.

– Det er ikke så lett å orientere seg i det landskapet vi har vært i det siste halvannet året. Så jeg er glad for at vi er på vei ut, men det betyr ikke at vi kan hvile på laurbærene nå, vi er nødt til å følge opp, sier Erlandsen.

Får støtte til nytt senter

Rett før sommeren kom ROS med på revidert statsbudsjett. Nå får de syv millioner kroner til å åpne et nytt senter for Troms og Finnmark, samt midler til å fjerne ventelistene.

– Vi skal sørge for at vi fortsetter å bygge på den kompetansen vi har, og sørge for at den blir spredd til andre som jobber med mennesker som har disse utfordringene, sier Kingswick.

Vil bidra: Gjennom ROS hjelper Anne-Pia andre som sliter. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Hjelper andre

I dag jobber Anne-Pia Lystrup som erfaringskonsulent i psykiatrien. Hun forstår at det er lett å bli sykere med spiseforstyrrelser under pandemien.

– Veldig mange har spiseforstyrrelsen som et hemmelig prosjekt, og det er derfor isolasjon under pandemien kan gjøre det enda verre. Man blir ikke fanget opp, sier hun.

I tillegg jobber hun frivillig hos ROS, der hun hjelper andre som sliter.

– Jeg kan hjelpe andre på bakgrunn av min egen erfaring, og dert er utrolig verdifullt når man har brukt så mye av livet sitt på å være syk, sier Lystrup.