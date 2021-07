Erklært som katastrofeområde etter ekstremværet «Bernd» i Tyskland

Saken oppdateres.

De sørvestlige delene av Tyskland har siden onsdag vært rammet av ekstreme nedbørsmengder og flom.

– Det er døde, det er savnede og det er mange som fortsatt er i fare. Vi har aldri sett en slik katastrofe, sier delstatsminister Malu Dreyer i Rheinland-Pfalz.

Minst 49 personer er omkommet og 70 er savnet etter den kraftige flommen. Minst 43 er omkommet i Tyskland, og i Belgia har minst seks mennesker mistet livet.

To menn ser på ser på vannets herjing i Hagen vest i Tyskland. Foto: Ina Fassbender/AFP/NTB

I deler av Rheinland-Pfalz er det erklært unntakstilstand som følge av ekstremværet «Bernd».

Torsdag ettermiddag har kriseteamet i Rhein Erft-distriktet i Nordrhein-Westfalen erklært katastrofe, melder nyhetsmagasinet Focus.

Klokken 17.05 melder nyhetsmagasinet at Steinbach-demningen sør for Euskirchen står i fare for å briste. 4500 mennesker evakueres fra landsbyene Schweinheim, Flamersheim og Palmersheim.

I tillegg evakueres to distrikter i den nærliggende byen Rheinbach.

Plyndres

Tysk politi sier at oversvømte butikker plyndres av kriminelle, skriver Focus og Bild.

I Stolberg ved Aachen melder politiet om flere tilfeller av plyndringer i supermarkeder og andre forretninger.

Gater ble forvandlet til strie elver, og biler ble ført av gårde med strømmen. Foto: Ina Fassbender/AFP/NTB

200 soldater i panserkjøretøy er satt inn for å hjelpe folk i Nordrhein-Westfalen, og i Rheinland-Pfalz forsøker 70 soldater i tunge kjøretøy å ta seg fram i dypt vann til isolerte landsbyer.

Klimaendringer

Tysklands værtjeneste DWD opplyste torsdag morgen at flere kraftige regnbyger kan ventes i sørvestlige deler av landet utover dagen, og at spredte regnbyger fortsetter fredag.

En talsmann for den tyske regjeringen, Steffen Seibert, kalte situasjonen i de verst rammede områdene fryktelig.

– Selv om ikke hver eneste hendelse, hver eneste oversvømmelse har med klimaendringer å gjøre, forteller forskerne oss at dette vil skje hyppigere og med større intensitet som følge av klimaendringene, sier han.

To meter vann i Belgia

Uværet rammet også det østlige Belgia der elva Vesdre gikk over sine bredder og sendte fossende vannmasser gjennom gatene i den lille byen Pepinster like ved Liege. Flere hus har kollapset.

Fire mennesker er meldt omkommet i Belgia like ved grensa til Tyskland, en av dem etter å ha blitt skylt vekk i vannmassene.

Togene er innstilt, og motorveier stengt etter heftig regnvær gjennom natten. I byen Spa i Ardennene er gatene forvandlet til elver av fossende vann fra åsene rundt.

Varsel om kraftige nedbør og oversvømmelser er også utstedt i Limburg-provinsen i det sørøstlige Nederland og i Sveits, der det er fare for at Luzern-sjøen kan gå over sine bredder. I Tsjekkia er motorveien til Praha stengt.

I det nordøstlige Frankrike er det også oversvømmelser og stengte veier etter nattens kraftige regnvær. En jernbanelinje til Luxembourg er stengt, og brannmenn evakuerer folk som er isolert av vannmassene.