Mann løslatt etter politiaksjon i Tromsø

Politiet gjennomførte onsdag en aksjon mot Hells Angels-lokaler i Tromsø. Bakgrunnen for aksjonen var at et medlem er siktet for trusler mot en politiansatt. En person ble pågrepet, men er nå løslatt, melder NRK.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, skrev NRK tidligere torsdag. Han er medlem av motorsykkelklubben Hells Angels Tromsø, ifølge politiet.