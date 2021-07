Ajer nær overgang til Premier League-klubb – skal på legesjekk fredag

Kristoffer Ajer har ikke lagt skjul på at han ønsker seg bort fra Celtic denne sommeren. Men forrige uke så det svært mørkt for en overgang.

Klubber som Norwich, Brentford og Bayer Leverkusen skal ha lagt inn bud på 23-åringen, men ingen ønsket å betale det Celtic krevde for å slippe midtstopperen.

Rekordsignering

Nå ser det likevel ut til å gå i orden. Torsdag melder The Telegraph at Brentford er blitt enig med Celtic om en overgangssum på 13,5 millioner pund for Ajer, om lag 163 millioner kroner.

Det vil i så fall bli overgangsrekord for den nyopprykkede Premier League-klubben.

Etter det TV 2 erfarer er den norske landslagsstopperen allerede enig med Brentford om de personlige betingelsene.

Fredag skal Ajer på medisinsk sjekk hos London-klubben, det siste hinderet før en overgang er i boks.

The Athletic skriver at det er snakk om tolv millioner pund pluss bonuser. Det er i samme størrelsesorden som det budet TV 2 meldte om forrige uke.

Slik TV 2 forstår det skal budet som ble avvist fra Brentford ha vært på tolv millioner pund, i tillegg til at Celtic kunne få ytterligere tre millioner pund i forskjellige bonuser.

Celtic krevde den gang 20 millioner pund for nordmannen. Nå skriver den engelske nettavisen at de klubbene skal ha kommet hverandre i møte.

Ajer har ønsket seg bort

Ajer har spilt i Celtic siden 2016 og har vært veldig klar på at han ønsker nye utfordringer denne sesongen.

– Jeg tror det er viktig for utviklingen min at jeg kommer meg til et høyere nivå. Jeg har aldri følt at jeg har utviklet meg vekk fra Celtic. Celtic er en enorm klubb som krever at du er på ditt beste hele tiden. Men jeg har lyst å se hvor langt jeg selv kan komme, og da tror jeg at jeg må spille i en bedre liga.

– Jeg har trent knallhardt hver eneste dag og har kommet dit jeg har har kommet fordi jeg har trent mest av alle. Nå har jeg lyst til å se hvor langt jeg kan komme, og da tror jeg det er viktig å spille i en topp fem-liga, fortalte Ajer i et intervju med TV 2 på forrige landslagssamling.